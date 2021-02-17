***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi Dairesi BaşkanlığıMali Tablonun Verilme NedeniIV.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki OlarakMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarEkteki Gelir TablosuAralık 2020Dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Gelir Tablosu ekte ‘‘pdf'' dosya olarak yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910661BIST