***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.12.2023 11:15
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.08.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.12.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.12.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.08.2023 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğu, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edeceği borçlanma aracı ihracı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2023 tarih ve 2023/80 sayılı bülteninde 5.000.000.000 TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227971
BIST