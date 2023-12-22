***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 14.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 24.08.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.12.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.12.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 25.08.2023 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğu, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edeceği borçlanma aracı ihracı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2023 tarih ve 2023/80 sayılı bülteninde 5.000.000.000 TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227971BIST