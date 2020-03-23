***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 19.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRSA00011 Peşin 0,0930000 9,3 15 0,0790500 7,905B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRSA00029 Peşin 0,0930000 9,3 15 0,0790500 7,905C Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRSA00037 Peşin 0,0930000 9,3 15 0,0790500 7,905D Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRSA00045 Peşin 0,0930000 9,3 15 0,0790500 7,905E - F - G Grubu, BRISA, TRABRISA91E3 Peşin 0,0930000 9,3 15 0,0790500 7,905Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 24.03.2020 25.03.2020 27.03.2020 26.03.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRSA00011 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRSA00029 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRSA00037 0 0D Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRSA00045 0 0E - F - G Grubu, BRISA, TRABRISA91E3 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19 Şubat 2019 tarih 2019/07 kararı ile ,Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 116.411.352,94 TL "Dönem Kârı" elde edilmiştir.Aşağıdaki kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere, SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 116.411.352,94 TL tutarındaki 2019 yılı Dönem Kârı üzerinden, Esas Mukavelename'nin 28. Maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 112.438.408,62 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıda görüldüğü şekilde dağıtılmasına karar verilmiştir.Birinci Kâr Payı 15.255.843,75 TLİkinci Kâr Payı 13.120.025,63 TLToplam Brüt Kâr Payı 28.375.869,38 TLİntifa Senedi Sahiplerine Kâr Payı 5.820.567,65 TLGenel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) 1.894.059,33 TLOlağanüstü Yedek 76.347.912,26 TLBöylelikle 2019 yılına ilişkin, 305.116.875,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine brüt % 9,30 oranında toplam 28.375.869,38 TL, intifa senedi sahiplerine 5.820.567,65 TL kar paylarının brüt olarak nakden dağıtılmasına, ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak % 15 oranında gelir vergisi stopajının yapılmasına, kar paylarının 24 Mart 2020 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 23 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına Oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 Profit Distribution Table For 2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 305.116.8752. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 124.262.378,32* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 116.411.352,94 31.919.586,334. Vergiler ( - ) 2.398.059,53 421.890,535. Net Dönem Kârı 114.013.293,41 31.497.695,86. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.574.884,79 1.574.884,798. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 112.438.408,62 29.922.811,01Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 821.653,09 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 113.260.061,71 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 15.255.843,75 0* Nakit 15.255.843,75 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 5.820.567,65 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 13.120.025,63 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.894.059,33 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 76.347.912,26 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 6.167.685,35Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 5.426.885,02 0 21,45 0,07905 7,905B Grubu 602.987,22 0 21,45 0,07905 7,905C Grubu 602.987,22 0 21,45 0,07905 7,905D Grubu 602.987,22 0 21,45 0,07905 7,905E - F - G Grubu 16.883.642,28 0 21,45 0,07905 7,905TOPLAM 24.119.488,97 0 21,45 0,07905 7,905http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831518BIST