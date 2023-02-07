***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.02.2023 19:43
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının Yenilenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022 yılı sonunda sona ermiş olması nedeniyle Yönetim Kurulumuz tarafından, 2023-2027 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanı tutarının 750.000.000 TL olarak belirlenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlar nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Brisa Esas Sözleşme Tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110904
BIST
18:054.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
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|Önceki Kapanış
|: 4.930
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4.904
En Düşük
4.485
18:0518,8151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
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|Açılış
|: 19,0800
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|Önceki Kapanış
|: 19,1450
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18,8356
En Düşük
18,7984
18:0520,1801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
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|Açılış
|: 20,4000
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|Önceki Kapanış
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20,2040
En Düşük
20,1288
18:051.134,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.134,06
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|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
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1.136,70
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.964,50
|302.370.375
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|100.513.938
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|115.481.320
|% 9,98
|
|OYAKC
|24,92
|2.314.635.355
|% 9,97
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 9,96
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|DOBUR
|48,96
|1.485.600
|% -10,00
|
|EYGYO
|15,84
|28.888.644
|% -10,00
|
|BURCE
|41,76
|6.048.604
|% -10,00
|
|CEOEM
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|10.012.701
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|63.894.292
|% -10,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% -9,08
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% -9,95
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% -9,71
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% -5,60
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% -8,45
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% -9,26
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 5,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8183
|18,8334
|% 0,05
|
|Euro
|20,1767
|20,2005
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,5909
|22,7042
|% -0,04
|
|Frank
|20,3219
|20,4444
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9989
|5,0240
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|3,07
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.134
|1,55
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|-9,00
|
|Tam
|7.682
|7.764
|9,00
|
|Yarım
|3.753
|3.799
|4,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.899
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|3,13
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