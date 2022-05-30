***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.05.2022 10:01
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup uz un vadeli ulusal notu bir kademe yukarı revize edilerek tüm notları aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu "AAA (tr) / (Stabil Görünüm)" ve Kısa Vadeli Ulusal Notu "J1+ (t r) / (Stabil Görünüm)" olarak yüksek notasyon olan yatırım yapılabilir seviyede belirlenmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Notu ise "BBB+ / (Stabil Görünüm)" olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033245
BIST
10:172.484
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 45,47
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.485
En Düşük
2.467
10:1716,3749
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1838
|Açılış
|: 16,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3000
|
16,3841
En Düşük
16,2359
10:1717,6295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2207
|Açılış
|: 17,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6374
En Düşük
17,4021
10:17979,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 13,77
|Açılış
|: 979,61
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler10:17
|MZHLD
|66,60
|4.330.066
|% 9,99
|
|SERVE
|27,50
|123.750
|% 8,27
|
|DARDL
|3,32
|46.288.009
|% 7,44
|
|FRIGO
|3,52
|17.549.279
|% 7,32
|
|AGHOL
|37,98
|18.310.813
|% 7,11
|
|DAGHL
|27,10
|377.426
|% -4,91
|
|AKFGY
|2,63
|37.596.456
|% -4,01
|
|SANFM
|34,20
|1.175.323
|% -2,01
|
|IMASM
|47,06
|840.095
|% -1,75
|
|AVTUR
|2,29
|70.837
|% -1,72
|
|THYAO
|47,90
|1.268.955.503
|% 6,40
|
|SISE
|20,84
|360.716.690
|% 2,16
|
|SAHOL
|20,90
|320.260.925
|% 2,85
|
|ASELS
|24,16
|276.618.386
|% 2,81
|
|EREGL
|33,22
|235.915.901
|% 1,03
|
|DOHOL
|3,91
|178.048.287
|% 2,62
|
|SKBNK
|1,25
|54.616.287
|% 1,63
|
|KARSN
|6,83
|230.294.274
|% -0,58
|
|THYAO
|47,90
|1.268.955.503
|% 6,40
|
|ODAS
|2,65
|56.713.397
|% 2,71
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3659
|16,3749
|% 1,14
|
|Euro
|17,6031
|17,6295
|% 1,27
|
|Sterlin
|20,5861
|20,6893
|% 0,95
|
|Frank
|17,0269
|17,1295
|% 1,09
|
|Riyal
|4,3463
|4,3681
|% 0,99
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|8,34
|
|Altın Gr.
|979
|980
|14,33
|
|Cumhuriyet
|6.457
|6.555
|-12,00
|
|Tam
|6.427
|6.589
|-4,47
|
|Yarım
|3.107
|3.187
|-2,16
|
|Çeyrek
|1.558
|1.594
|-1,08
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,20
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,14
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,45
|