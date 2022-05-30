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***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

30.05.2022 10:01
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup uz un vadeli ulusal notu bir kademe yukarı revize edilerek tüm notları aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu "AAA (tr) / (Stabil Görünüm)" ve Kısa Vadeli Ulusal Notu "J1+ (t r) / (Stabil Görünüm)" olarak yüksek notasyon olan yatırım yapılabilir seviyede belirlenmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Notu ise "BBB+ / (Stabil Görünüm)" olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033245


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