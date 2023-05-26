***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.05.2023 17:58
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu "AAA (tr)" olarak teyit edilmiş olup tüm notları aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "AAA (tr) / (Stabil Görünüm)" ve Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)" olarak yüksek notasyon olan yatırım yapılabilir seviyede belirlenmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Kurum Kredi Rating Notu ise "BBB+ / (Stabil Görünüm)" olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154162
BIST
18:004.581
En Düşük
|Değişim
|: 3,45%
|| 152,68
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.437
En Yüksek
4.605
18:0019,9858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0579
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
18:0021,3813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0466
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
21,8075
En Düşük
21,3557
18:001.247,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.247,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ADEL
|109,50
|29.261.440
|% 9,99
|
|KLRHO
|30,48
|200.628.919
|% 9,96
|
|ENSRI
|9,50
|37.319.928
|% 9,95
|
|TMSN
|51,00
|136.674.596
|% 9,91
|
|MARTI
|3,00
|33.500.560
|% 9,89
|
|SAMAT
|19,01
|276.737.917
|% -9,99
|
|MARKA
|19,05
|228.505
|% -9,97
|
|CANTE
|23,08
|354.937.615
|% -5,41
|
|LIDER
|73,40
|51.503.272
|% -3,99
|
|OYAYO
|10,53
|18.833.629
|% -2,86
|
|THYAO
|142,30
|7.796.653.740
|% 6,11
|
|ASELS
|43,74
|2.615.452.904
|% 8,70
|
|EKGYO
|7,04
|2.520.740.086
|% 8,98
|
|SASA
|50,25
|2.508.925.790
|% 3,35
|
|AKBNK
|14,51
|2.213.507.642
|% 1,47
|
|EKGYO
|7,04
|2.520.740.086
|% 8,98
|
|ISCTR
|10,54
|2.008.788.094
|% 1,15
|
|AKBNK
|14,51
|2.213.507.642
|% 1,47
|
|YKBNK
|9,16
|1.228.978.760
|% 1,55
|
|KOZAL
|19,69
|2.179.001.367
|% 4,51
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9559
|19,9858
|% 0,29
|
|Euro
|21,3746
|21,3813
|% -0,22
|
|Sterlin
|24,5447
|24,6678
|% 0,23
|
|Frank
|21,9354
|22,0676
|% 0,08
|
|Riyal
|5,3117
|5,3383
|% 0,21
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-0,46
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.248
|3,52
|
|Cumhuriyet
|9.260
|9.400
|97,00
|
|Tam
|9.213
|9.465
|82,76
|
|Yarım
|4.481
|4.694
|112,00
|
|Çeyrek
|2.247
|2.333
|42,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,12
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,81
|14,83
|0,25
|
|B. Petrol
|76,80
|76,80
|0,54
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59PGSUS
Yüzde 6.52 oranında artışla 433.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 829, 955 adet işlem
-
17:58KZBGY
Yüzde 9.06 oranında artışla 17.69 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 189, 661 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 576 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 34 üstünde . İşlem hacmi 51, 786.00 milyon TL de
-
17:57ENSRI
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 660, 535 adet işlem
-
17:56PGSUS
Yüzde 6.37 oranında artışla 432.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 822, 073 adet işlem