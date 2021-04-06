***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09 Nisan 2021 tarihinde süresi dolan Aksaray fabrikamız için alınan 09.10.2013 tarihli yatırım teşvik belgesi, 5 Mayıs 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde verilen 1 yıl uzatım imkanı kullanılarak 09.04.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.Süre uzatımı Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'nden E-92893954-401.03-2429220 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924082BIST