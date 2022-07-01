***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2022 18:07
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Emine Duygu Kırca 30 Haziran 2022 tarihi itibariyle görevinden istifaen ayrılmış olup yerine yapılacak atama için kamuya ayrıca duyuru yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040774
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
18:0516,7613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0629
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7867
En Düşük
16,6705
18:0517,4845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0429
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
18:05974,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,45
|Açılış
|: 974,29
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
974,58
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.120.104
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|116.523.093
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
|
|RTALB
|6,80
|134.500.206
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.111.945
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7479
|16,7613
|% 0,38
|
|Euro
|17,3927
|17,4845
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,1354
|20,2364
|% -0,66
|
|Frank
|17,3554
|17,4600
|% -0,31
|
|Riyal
|4,4530
|4,4753
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|1,13
|
|Altın Gr.
|973
|973
|2,98
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.486
|6.592
|2,00
|
|Yarım
|3.175
|3.223
|1,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.611
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|-0,20
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,89
|