***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHALUK KÜRKÇÜ Genel Müdür Üst Düzey YöneticiNAOHISA YODA İcra Koordinatörü Üst Düzey YöneticiYOSHIO IWASAKI Teknik Gruplar Yönetmeni YöneticiNESLİHAN DÖNGEL ÖZLEM Finans Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi YöneticiYAKUP DEMİR Tedarik Zinciri ve OE Genel Müdür Yardımcısı YöneticiFATMA EVREN GÜZEL Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı YöneticiNİLGÜN ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları YöneticiCENK KOÇDOR Genel Müdür Yardımcısı, Satış YöneticiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiArvento M2M Elektronik Sistemler Sanayi Ticaret A.Ş. Araç takip ve filo yönetim sistemleri, nesne-kişi takip sistemleri, tekne takip sistemleri ve M2M çözümleri 7498000 6664972 TRY 88,89 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006012BIST