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***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.03.2022 18:41
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HALUK KÜRKÇÜ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
NAOHISA YODA İcra Koordinatörü Üst Düzey Yönetici
YOSHIO IWASAKI Teknik Gruplar Yönetmeni Yönetici
NESLİHAN DÖNGEL ÖZLEM Finans Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetici
YAKUP DEMİR Tedarik Zinciri ve OE Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
FATMA EVREN GÜZEL Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
NİLGÜN ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları Yönetici
CENK KOÇDOR Genel Müdür Yardımcısı, Satış Yönetici

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Arvento M2M Elektronik Sistemler Sanayi Ticaret A.Ş. Araç takip ve filo yönetim sistemleri, nesne-kişi takip sistemleri, tekne takip sistemleri ve M2M çözümleri 7498000 6664972 TRY 88,89 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006012


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HUBVC 9,13 3.313.825 % 10,00  
ISGYO 6,05 191.510.131 % 10,00  
ORMA 33,00 569.335 % 10,00  
ISBTR 68.416,70 1.665.002 % 10,00  
ISATR 501.982,90 501.983 % 10,00  
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Sterlin 18,5924 18,6857 % 0,32  
Frank 15,1234 15,2145 % 0,50  
Riyal 3,7109 3,7295 % 0,77  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.927 16,44  
Altın Gr. 865 865 14,81  
Cumhuriyet 5.714 5.800 55,00  
Tam 5.687 5.831 55,57  
Yarım 2.749 2.821 26,88  
Çeyrek 1.379 1.410 13,44  
Gümüş.Ons 25,00 25,03 0,54  
Gümüş Gr. 11,22 11,24 0,33  
B. Petrol 106 106 7,88  
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