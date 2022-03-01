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***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.03.2022 18:49
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Neslihan Döngel Özlem Finans Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 01.03.2022 0(262) 316 57 00 yatirimciiliskileri@brisa.com.tr
Özcan Akyazı Bütçe ve Raporlama Müdürü 01.11.2021 0(216) 547 34 06 yatirimciiliskileri@brisa.com.tr
Nora Sabah Bütçe ve Raporlama Uzmanı 28.09.2021 0(216)544 35 00 - 2177 yatirimciiliskileri@brisa.com.tr
Şerafettin Karakış Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 0(216) 544 35 00 yatirimciiliskileri@brisa.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı // Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 203738 // 700270




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006030


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HUBVC 9,13 3.313.825 % 10,00  
ISGYO 6,05 191.510.131 % 10,00  
ORMA 33,00 569.335 % 10,00  
ISATR 501.982,90 501.983 % 10,00  
ISBTR 68.416,70 1.665.002 % 10,00  
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Dolar 13,9570 13,9611 % 0,84  
Euro 15,5727 15,6105 % 0,25  
Sterlin 18,6087 18,7020 % 0,41  
Frank 15,1224 15,2135 % 0,49  
Riyal 3,7095 3,7281 % 0,73  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.921 1.921 11,01  
Altın Gr. 861 861 10,91  
Cumhuriyet 5.714 5.800 55,00  
Tam 5.687 5.831 55,57  
Yarım 2.749 2.821 26,88  
Çeyrek 1.379 1.410 13,44  
Gümüş.Ons 24,89 24,91 0,43  
Gümüş Gr. 11,15 11,17 0,26  
B. Petrol 104 104 5,78  
Seans Raporu 18:05
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