***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.06.2022 16:35
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AAC BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022--31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nün 210257 Sicil numarasında 0001053542600017 MERSİS No su ile kayıtlı ve Başkent Vergi Dairesinin 0010535426 numaralı mükellefi,Cevizlidere Mahallesi 1243 Sokak No4/11 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren AAC BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. nin 2022 yılı Bağımsız Denetçisi olarak anlaşma yapılmıştır ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038914
BIST
17:162.539
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -35,68
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.537
17:1617,3672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0274
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3781
En Düşük
17,3014
17:1618,3077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0224
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
17:161.028,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,65
|Açılış
|: 1.028,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler17:14
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.467.795
|% 9,95
|
|OYYAT
|24,36
|62.964.278
|% 9,93
|
|VKING
|6,32
|6.404.656
|% 9,91
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|50,85
|2.614.752.751
|% -2,31
|
|SISE
|21,74
|1.380.752.966
|% -2,07
|
|EREGL
|27,64
|1.363.231.001
|% -1,99
|
|ODAS
|3,26
|1.099.300.534
|% 3,49
|
|SASA
|45,06
|1.094.101.496
|% -0,09
|
|ODAS
|3,26
|1.099.300.534
|% 3,49
|
|YKBNK
|4,77
|958.584.878
|% -3,05
|
|TSKB
|2,17
|322.999.763
|% -3,98
|
|AKBNK
|8,82
|1.089.988.918
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,60
|310.934.154
|% -1,52
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3641
|17,3745
|% 0,20
|
|Euro
|18,2802
|18,3042
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,2319
|21,3384
|% 0,26
|
|Frank
|18,0332
|18,1419
|% 0,47
|
|Riyal
|4,6121
|4,6352
|% 0,21
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|3,96
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.029
|4,85
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.823
|6.923
|5,00
|
|Yarım
|3.350
|3.386
|2,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.693
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,39
|21,42
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|0,05
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,33
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 76 kaybederek (% -1.16 ) 2, 278
-
17:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYYAT, LIDFA, UFUK, MAKIM, VKING
-
17:27
OLMK, KONYA, GESAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
ISKUR, SNKRN, IHAAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 116 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 133 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 20 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem