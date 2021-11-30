***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -5.982.938 -29.294.385 87.180.603 9.373 9.787.115 -122.130.509 -11.095.919 78.947.022 3.581 78.950.603Transferler-11.095.919 11.095.919Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-562.590 -4.552.581 -5.115.171 -418 -5.115.589Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)3.352.462 -1.784.062 1.568.400 1.568.400Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -2.630.476 -31.078.447 87.180.603 -553.217 9.787.115 -133.226.428 -4.552.581 75.400.251 3.163 75.403.414Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -180.476 -33.498.285 112.488.883 -1.068.050 9.787.115 -131.080.370 -3.481.922 103.440.577 103.440.577Diğer Düzeltmeler-19.327.500 -19.327.500 -19.327.500Düzeltmelerden Sonraki Tutar120.000.000 30.493.682 -20.000 -180.476 -33.498.285 93.161.383 -1.068.050 9.787.115 -131.080.370 -3.481.922 84.113.077 84.113.077Transferler-3.481.922 3.481.922Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-708.575 -9.373.647 -10.082.222 -10.082.222Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)20.000 180.476 31.853 232.329 232.329Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -33.498.285 93.161.383 -1.776.625 9.787.115 -134.530.439 -9.373.647 74.263.184 74.263.184Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-74.539 -6.805.773Dönem Karı (Zararı)-9.373.647 -958.431Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.365.567 -4.819.646Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler41193 1.563.814 1.808.353Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler44385 -251.957 -2.224.236Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13-14 487.141 -359.601Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.893.919 74.056Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-327.350 -4.118.218İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.111.372 -1.027.696Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.615.751 -3.456.139Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler39.219 -482.226Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -4.493.202 4.870.319Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 8.340.112 -1.336.551Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-1.770.062Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler857.583 1.360.430İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.248.091 -213.467Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-896.708 -6.805.773Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 824.219Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.050YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI128.310 4.118.218Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri399.271 4.118.218Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri399.271 4.118.218Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-270.961Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-270.961FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI76.256 3.976.497İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 232.330 2.769.900Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 17.560.236 1.206.597Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -17.716.310YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)130.027 1.288.942NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)130.027 1.288.942DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 52.002 45.114DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 182.029 1.334.056Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 182.029 52.002Ticari Alacaklar1.099.468 2.715.219İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.099.468 2.715.219Diğer Alacaklar39.219Stoklar8 23.779.968 19.286.766Peşin Ödenmiş Giderler9 7.241.168 1.566.771Diğer Dönen Varlıklar15 8.767 141.812ARA TOPLAM32.311.400 23.801.789TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR32.311.400 23.801.789DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar58.036 58.036Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 83.394.982 84.400.000Maddi Duran Varlıklar11 19.462.281 19.908.640Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 74.576Ertelenmiş Vergi Varlığı21 1.560.274 7.215.925TOPLAM DURAN VARLIKLAR104.550.149 111.582.601TOPLAM VARLIKLAR136.861.549 135.384.390KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 859.282Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18.219.540 18.138.158İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 18.219.540 18.138.158Ticari Borçlar9.250.218 910.106İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 9.250.218 910.106Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 394.240 651.867Diğer Borçlar2.056.908 1.203.508İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 2.056.908 1.203.508Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.888.490 3.989.873Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 2.077 2.050Kısa Vadeli Karşılıklar221.961 159.740Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 221.961 159.740Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.883.858 4.332.502İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 4.875.526 4.328.353İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.332 4.149ARA TOPLAM39.917.292 30.247.086TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.917.292 30.247.086UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 11.464.809 10.842.982Uzun Vadeli Karşılıklar5.141.449 3.856.323Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 5.141.449 3.856.323Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 6.074.815 6.324.922TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.681.073 21.024.227TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER62.598.365 51.271.313ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.263.184 84.113.077Ödenmiş Sermaye16 120.000.000 120.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 30.493.682 30.493.682Geri Alınmış Paylar (-)16 -20.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)16 -180.476Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-33.498.285 -33.498.285Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)91.384.758 92.093.333Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)91.384.758 92.093.333Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 93.161.383 93.161.383Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.776.625 -1.068.050Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 9.787.115 9.787.115Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -134.530.439 -131.080.370Net Dönem Karı veya Zararı-9.373.647 -3.481.922TOPLAM ÖZKAYNAKLAR74.263.184 84.113.077TOPLAM KAYNAKLAR136.861.549 135.384.390Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 23.076.856 16.206.963 7.249.433 8.692.020Satışların Maliyeti17 -15.581.523 -14.408.131 -4.782.460 -7.973.382TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.495.333 1.798.832 2.466.973 718.638BRÜT KAR (ZARAR)7.495.333 1.798.832 2.466.973 718.638Genel Yönetim Giderleri-4.714.693 -4.076.198 -1.202.382 -2.453.713Pazarlama Giderleri-1.900.014 -2.097.988 -632.086 -780.460Araştırma ve Geliştirme Giderleri-71.234 0 -38.520 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 5.598.188 6.798.313 4.100.505 4.227.606Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -3.957.471 -837.528 -1.865.443 817.770ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.450.109 1.585.431 2.829.047 2.529.841Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.278.496 5.931.106 188.737 5.930.735FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.728.605 7.516.537 3.017.784 8.460.576Finansman Giderleri20 -7.208.333 -8.184.476 -2.630.630 -4.727.565SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.479.728 -667.939 387.154 3.733.011Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.893.919 -290.492 102.803 -135.443Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -2.076 -1.089 0 -709Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -5.891.843 -289.403 102.803 -134.734SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-9.373.647 -958.431 489.957 3.597.568DÖNEM KARI (ZARARI)-9.373.647 -958.431 489.957 3.597.568Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -1.470 0 -1.052Ana Ortaklık Payları-9.373.647 -956.961 489.957 3.598.620Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-708.575 -646.038 502.382 -83.448Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -944.767 -861.384 -272.013 -158.147Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 236.192 215.346 774.395 74.699Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-708.575 -646.038 502.382 -83.448TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.082.222 -1.604.469 992.339 3.514.120Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -1.470 0 -1.052Ana Ortaklık Payları-10.082.222 -1.602.999 992.339 3.515.172http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980372BIST