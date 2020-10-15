***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş tarafından 14.10.2020 tarih ve saat 18:12 ‘de yapılan," Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesinin 5. Maddesi çerçevesinde, Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BRKO.E) payı piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 15/10/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. "Şeklindeki açıklama,Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan bu açıklama, ilgili bildirimde isimleri zikredilen 4 kişi ile alakalı olup, yapılan açıklamanın, "şirketimiz yönetim kurulu, şirketimiz faaliyetleri ve kamuya açıklanmamış her hangi bir durumdan kaynaklanmadığını" kamuoyunun bilgisine sunarız..Bu açıklamamız, Borsa İstanbul A.Ş tarafından yukarıda içeriği belirtilen açıklama nedeniyle şirketimiz yatırımcı ilişkilerine çok sayıda telefon gelmesi ve konunun açıklama içeriğinden farklı olarak kamuoyunda yayılmaya çalışıldığı düşüncelerinin yoğun olduğu kanaatine varılarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881977BIST