***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.12.2019 tarihinde yapılan olağan üstü genel kurulumuzda alınan karar gereği, şirketimizin Odebank'a olan 15.567.247,36 TL kredi borcu ekteki plan dahilinde, 6 ay anapara ödemesiz ve sadece faizleri ödenecek şekilde, toplam 12 ay vade ile yapılandırılmış olup, 28.01.2021 tarihinde ödenecek 14.839.843,85 TL lik son ödeme ile 18.091.328,48.- TL borcumuzun tamamı ödenmiş olacaktır.Not : Ödeme planı ekte *.PDF olarak gönderilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815478BIST