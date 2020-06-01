***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2020 13:52
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Nisan 2020 tarihinde ara verdiğimiz üretimimize, 1 Haziran 2020 tairihi itibariyle kısmi olarak yeniden başlanmıştır. Üretimin başlaması ile idari çalışanlarımızda normal mesai durumuna geçirilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848044
BIST
16:41106.997
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
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|Açılış
|: 106.481
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382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.288.308
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.628.431
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,48
|7.120.140
|% -7,15
|
|CMBTN
|68,40
|2.905.382
|% -6,49
|
|AYCES
|25,42
|499.823
|% -6,13
|
|ULUUN
|8,97
|42.616.771
|% -3,86
|
|GARAN
|7,96
|971.306.873
|% 1,79
|
|ASELS
|31,18
|918.821.093
|% 3,31
|
|THYAO
|12,79
|789.584.653
|% 1,51
|
|GSRAY
|3,61
|660.296.871
|% 6,49
|
|EKGYO
|1,56
|556.139.574
|% 6,12
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|EKGYO
|1,56
|556.139.574
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,61
|660.296.871
|% 6,49
|
|YKBNK
|2,37
|346.170.566
|% 2,16
|
|GUSGR
|3,50
|440.655.585
|% 4,17
|
|GARAN
|7,96
|971.306.873
|% 1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4439
|8,4862
|% 0,57
|
|Frank
|7,0649
|7,1075
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8123
|1,8214
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|3,50
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.506
|32,00
|
|Tam
|2.540
|2.578
|28,80
|
|Yarım
|1.240
|1.262
|21,80
|
|Çeyrek
|620
|629
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,14
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,06
|
|B. Petrol
|37,46
|37,46
|-0,38
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