***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKoronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Nisan 2020 tarihinde ara verdiğimiz üretimimize, 1 Haziran 2020 tairihi itibariyle kısmi olarak yeniden başlanmıştır. Üretimin başlaması ile idari çalışanlarımızda normal mesai durumuna geçirilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848044BIST