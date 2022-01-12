***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hakkında çıkan "Kayyum Ataması" hakkındaNiğde 3. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde, 2021/176 Esas sayılı dosyası uyarınca yapılan yargılamaya istinaden 12.01.2022 tarihli gerekçeli kararında, Davacı tarafından 145.000 TL teminat yatırılması halinde, Şirket Yönetim Kurulu'nu denetlemeye yönelik denetçi kayyum atanmasına karar verilmiştir. Kararın icrası halinde kamuoyu tekrar bilgilendirilecektir.Yönetim Kurulu görevine devam etmektedir. Şirketimiz her türlü denetime açık ve işbirliği içerisinde olacaktır. Basında yanlı olarak yapılan şirketimize kayyum atandığına dair haberler asılsızdır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993225BIST