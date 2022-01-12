***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2022 18:50
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz hakkında çıkan "Kayyum Ataması" hakkında
Niğde 3. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde, 2021/176 Esas sayılı dosyası uyarınca yapılan yargılamaya istinaden 12.01.2022 tarihli gerekçeli kararında, Davacı tarafından 145.000 TL teminat yatırılması halinde, Şirket Yönetim Kurulu'nu denetlemeye yönelik denetçi kayyum atanmasına karar verilmiştir. Kararın icrası halinde kamuoyu tekrar bilgilendirilecektir.
Yönetim Kurulu görevine devam etmektedir. Şirketimiz her türlü denetime açık ve işbirliği içerisinde olacaktır. Basında yanlı olarak yapılan şirketimize kayyum atandığına dair haberler asılsızdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993225
BIST
18:052.064
En Yüksek
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|DOBUR
|118,80
|29.041.567
|% 10,00
|
|ORCAY
|39,92
|22.508.906
|% 9,97
|
|DMSAS
|11,26
|89.613.663
|% 9,96
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|KRDMB
|11,49
|110.583.373
|% 9,95
|
|KRDMA
|11,49
|230.839.122
|% 9,95
|
|KRSTL
|4,10
|76.559.428
|% -9,89
|
|MMCAS
|3,33
|452.334
|% -9,26
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|GEDZA
|19,23
|46.262.995
|% -8,86
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|PENTA
|332,50
|42.421.477
|% -5,00
|
|BALAT
|8,48
|399.919
|% -4,72
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|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|THYAO
|26,88
|2.835.751.396
|% -0,07
|
|EREGL
|31,58
|2.590.050.967
|% -0,57
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|YKBNK
|3,88
|1.697.327.225
|% 3,47
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|EKGYO
|2,38
|414.601.111
|% 0,42
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2049
|13,2843
|% -3,79
|
|Euro
|15,1033
|15,2059
|% -3,15
|
|Sterlin
|18,1004
|18,1911
|% -3,47
|
|Frank
|14,4351
|14,5220
|% -2,98
|
|Riyal
|3,5187
|3,5363
|% -3,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,26
|
|Altın Gr.
|777
|777
|-31,98
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,19
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,24
|
|B. Petrol
|84,89
|84,89
|1,17
|
Seans Raporu
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Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 384, 300 adet işlem
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17:53ICBCT
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