***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2022 11:52
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz avukatlarına ulaşan tebligat kapsamında
Şirketimiz ortaklarından Şirket sermayesine oranı % 5 in üzerinde olan hissedarlarımızın Niğde 3. Asliye Hukuk Mahkemesine açmış oldukları " Olağanüstü Genel Kurul Talebi " davası ile ilgili Niğde 3. Asliye hukuk mahkemesinin 2022/113 numaralı kararı gereği Olağan Üstü Genel Kurulu yapmak üzere SMM görevlendirmesi yapılmış olup, olağanüstü genel kurul çağrısı mahkemenin görevlendirdiği SMM tarafından yapılacaktır.
Süreç hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038387
BIST
13:442.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 32,43
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
13:4417,3482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0166
|Açılış
|: 17,3470
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
13:4418,3277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1051
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
13:441.022,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,49
|Açılış
|: 1.023,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler13:41
|MAKIM
|11,70
|2.384.226
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,20
|33.763.666
|% 9,90
|
|RODRG
|18,44
|2.021.114
|% 9,89
|
|ETYAT
|3,31
|9.331.483
|% 9,60
|
|BALAT
|12,00
|327.535
|% 9,39
|
|SNKRN
|29,62
|789.018
|% -9,97
|
|DENGE
|1,72
|4.109.689
|% -3,91
|
|KENT
|169,40
|155.327
|% -3,91
|
|DIRIT
|2,79
|29.757
|% -3,79
|
|DAGHL
|27,98
|1.335.341
|% -3,52
|
|THYAO
|51,80
|3.005.625.312
|% 1,87
|
|EREGL
|28,58
|2.547.596.220
|% 2,36
|
|SISE
|22,68
|1.124.954.676
|% 1,25
|
|SASA
|46,12
|1.017.554.928
|% 1,32
|
|AKBNK
|9,22
|864.999.421
|% 1,88
|
|YKBNK
|5,01
|709.644.013
|% 2,87
|
|ODAS
|3,11
|295.352.218
|% 0,65
|
|AKBNK
|9,22
|864.999.421
|% 1,88
|
|EKGYO
|2,64
|240.031.337
|% 0,76
|
|EREGL
|28,58
|2.547.596.220
|% 2,36
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-3,45
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|6.810
|6.913
|3,00
|
|Tam
|6.789
|6.888
|-16,00
|
|Yarım
|3.333
|3.369
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.684
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|0,05
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,77
|