***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz avukatlarına ulaşan tebligat kapsamındaŞirketimiz ortaklarından Şirket sermayesine oranı % 5 in üzerinde olan hissedarlarımızın Niğde 3. Asliye Hukuk Mahkemesine açmış oldukları " Olağanüstü Genel Kurul Talebi " davası ile ilgili Niğde 3. Asliye hukuk mahkemesinin 2022/113 numaralı kararı gereği Olağan Üstü Genel Kurulu yapmak üzere SMM görevlendirmesi yapılmış olup, olağanüstü genel kurul çağrısı mahkemenin görevlendirdiği SMM tarafından yapılacaktır.Süreç hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038387BIST