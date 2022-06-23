***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2022 02:24
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, maddi duran varlıkları üzerinde Gayri Menkul Geliştirme projeleri kapsamında, Niğde İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde mevcut 458 Ada 2,3,4,5,6,7 parsellerde bulunan toplam 450.000 metrekare büyüklükdeki gayri menkullerini, kismi veya tam bölünme yoluyla ikinci bir şirket uzerinde toplamaya karar vermistir. Kismi bölünme islemleri icin 22 Haziran 2022 tarihinde Niğde Asliye Hukuk Mahkemesine değerleme tespiti talebinde bulunulmuştur. Mahkeme bilirkişi raporu ve Yeminli Mali Müşavir raporu ile bölünme oranları tespit edilerek iki farklı şirket olarak ayrı işlem sırası açılması için kamu otoritelerine gerekli başvurular yapılacaktır. Önemli nitelikde işlem olması nedeniyle ayrılma hakkı doğması durumunda Genel Kurul onayına sunulacaktır. Gayrı Menkul Geliştirme şirketi kurulumu ve ünvanı bu süreç içerisinde belirlenecek olup, arazi üzerinde gerçekleştirilecek projeler için ruhsat ve imar çalışmaları yeni şirket üzerinden yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038820
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.589
En Düşük
2.534
18:0517,3629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3777
En Düşük
17,3195
18:0518,3194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0415
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3194
En Düşük
18,2430
18:051.018,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,07
|Açılış
|: 1.018,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.020,18
En Düşük
1.015,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|14,53
|467.615.789
|% 9,99
|
|UFUK
|79,30
|5.529.660
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|12.796.969
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|299.025.489
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.815.314
|% 9,94
|
|MZHLD
|99,00
|5.458.167
|% -10,00
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|941.160
|% -9,98
|
|IHAAS
|26,16
|1.038.343
|% -7,69
|
|BRKO
|1,46
|939.815
|% -5,19
|
|THYAO
|50,55
|3.339.500.493
|% -2,88
|
|SISE
|21,56
|1.686.073.246
|% -2,88
|
|EREGL
|27,58
|1.631.610.165
|% -2,20
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|SASA
|44,90
|1.303.900.284
|% -0,44
|
|ODAS
|3,24
|1.222.084.496
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,84
|1.191.186.699
|% -1,63
|
|TSKB
|2,18
|380.800.557
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,59
|380.277.812
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3578
|17,3629
|% 0,06
|
|Euro
|18,2993
|18,3194
|% 0,23
|
|Sterlin
|21,2455
|21,3521
|% 0,27
|
|Frank
|17,9911
|18,0995
|% 0,21
|
|Riyal
|4,6112
|4,6343
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|2,70
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,05
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.749
|6.870
|8,00
|
|Yarım
|3.314
|3.360
|4,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.680
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,07
|21,09
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,05
|
Seans Raporu
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