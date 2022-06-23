***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, maddi duran varlıkları üzerinde Gayri Menkul Geliştirme projeleri kapsamında, Niğde İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde mevcut 458 Ada 2,3,4,5,6,7 parsellerde bulunan toplam 450.000 metrekare büyüklükdeki gayri menkullerini, kismi veya tam bölünme yoluyla ikinci bir şirket uzerinde toplamaya karar vermistir. Kismi bölünme islemleri icin 22 Haziran 2022 tarihinde Niğde Asliye Hukuk Mahkemesine değerleme tespiti talebinde bulunulmuştur. Mahkeme bilirkişi raporu ve Yeminli Mali Müşavir raporu ile bölünme oranları tespit edilerek iki farklı şirket olarak ayrı işlem sırası açılması için kamu otoritelerine gerekli başvurular yapılacaktır. Önemli nitelikde işlem olması nedeniyle ayrılma hakkı doğması durumunda Genel Kurul onayına sunulacaktır. Gayrı Menkul Geliştirme şirketi kurulumu ve ünvanı bu süreç içerisinde belirlenecek olup, arazi üzerinde gerçekleştirilecek projeler için ruhsat ve imar çalışmaları yeni şirket üzerinden yapılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038820BIST