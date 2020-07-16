***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.07.2020 10:02
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN TÜRKEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 07.06.2020 Yönetim Kurulu Üyesi 0.9561 Bağımsız Üye Değil
MUZAFFER KARAGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 07.06.2020 Almadı Bağımsız Üye Değil
GAMZE YILDIRIM 07.06.2020 Almadı 0.3017 Risk Yönetim Komitesi Başkanı
RİFAT BATTALOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 26.05.2019 Almadı 0.0004 Bağımsız Üye Değil
BÜLENT İNCE Muhasebeci 07.06.2020 Almadı 0 Risk Yönetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860045
BIST
11:34119.160
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.419,12
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.307
En Düşük
118.735
11:346,8599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
11:347,8165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0098
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8411
En Düşük
7,8132
11:34398,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,98
|Açılış
|: 398,03
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,95
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|9.020.509
|% 10,00
|
|FMIZP
|66,60
|25.083.191
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|18.872.788
|% 9,99
|
|PKENT
|368,20
|937.507
|% 9,98
|
|BFREN
|501,30
|12.193.452
|% 9,98
|
|DITAS
|27,94
|2.843.060
|% -6,74
|
|GLRYH
|13,02
|9.045.998
|% -5,24
|
|ALYAG
|1,26
|231.233
|% -4,55
|
|BJKAS
|2,67
|12.693.932
|% -3,61
|
|UFUK
|5,50
|23.760
|% -3,51
|
|EKGYO
|2,29
|574.693.889
|% -2,14
|
|THYAO
|12,19
|502.995.060
|% 3,31
|
|TRKCM
|4,65
|396.016.976
|% 0,22
|
|TSPOR
|4,93
|388.711.577
|% -2,57
|
|GARAN
|8,02
|375.335.915
|% 1,78
|
|EKGYO
|2,29
|574.693.889
|% -2,14
|
|SKBNK
|1,71
|151.848.581
|% 3,64
|
|TSKB
|1,30
|109.254.516
|% 2,36
|
|TRKCM
|4,65
|396.016.976
|% 0,22
|
|YKBNK
|2,40
|196.850.092
|% 1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5769
|8,6199
|% -0,32
|
|Frank
|7,2342
|7,2778
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8230
|1,8322
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|-4,25
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|2.649
|2.689
|-9,00
|
|Tam
|2.666
|2.677
|-8,30
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|-4,00
|
|Çeyrek
|649
|656
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|-0,06
|
|B. Petrol
|43,42
|43,42
|-0,37
|
Seans Raporu
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