***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.04.2020 15:28
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020- 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
BERKOSAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837463
BIST
18:0596.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -72,33
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
18:056,7951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,0980
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7972
En Düşük
6,7014
18:057,4207
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1055
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
18:05375,84
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 12,36
|Açılış
|: 375,84
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
376,14
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|24,86
|4.583.483
|% 10,00
|
|PETUN
|12,32
|19.238.089
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,73
|366.046.283
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|665.710
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.582.176
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,35
|42.828.923
|% -9,94
|
|METAL
|0,84
|283.641
|% -9,68
|
|ROYAL
|1,68
|966.432
|% -9,19
|
|ETYAT
|1,31
|4.196.146
|% -7,75
|
|IHEVA
|2,57
|110.022.611
|% -7,22
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|PGSUS
|56,00
|911.112.225
|% 9,91
|
|ASELS
|24,94
|518.930.916
|% -0,64
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,02
|382.018.371
|% -1,94
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|CEMAS
|1,03
|145.278.863
|% 9,57
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4868
|8,5294
|% 2,06
|
|Frank
|7,0026
|7,0447
|% 1,39
|
|Riyal
|1,8019
|1,8109
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|34,34
|
|Altın Gr.
|376
|376
|12,58
|
|Cumhuriyet
|2.403
|2.464
|84,10
|
|Tam
|2.470
|2.535
|90,30
|
|Yarım
|1.202
|1.234
|42,10
|
|Çeyrek
|603
|617
|21,30
|
|Gümüş.Ons
|15,38
|15,42
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,04
|
|B. Petrol
|32,06
|32,06
|0,58
|