***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/04/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBirleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi06/10/2020Tescil Tarihi16/10/2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su19/10/2020 - 10184AçıklamalarŞirketimizin 06.10.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.10.2020 tarihinde tescil edilerek 19 Ekim 2020 tarih ve 10184 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.BERKOSAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882311BIST