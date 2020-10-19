***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.10.2020 11:03
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06/10/2020
Tescil Tarihi
16/10/2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
19/10/2020 - 10184
Açıklamalar
Şirketimizin 06.10.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.10.2020 tarihinde tescil edilerek 19 Ekim 2020 tarih ve 10184 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
BERKOSAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882311
BIST
11:391.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,52
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
11:397,8927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0406
|Açılış
|: 7,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:399,2674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0287
|Açılış
|: 9,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:39484,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,37
|Açılış
|: 484,98
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:37
|SNGYO
|2,75
|104.299.687
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|72.730.710
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.409.117
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.386.138
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|11.051.547
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.523.449
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,32
|892.432.026
|% 1,95
|
|SKBNK
|1,96
|390.383.401
|% 6,52
|
|PETKM
|4,54
|343.372.974
|% -1,94
|
|ALBRK
|1,70
|340.799.114
|% 4,29
|
|AKBNK
|5,29
|291.199.907
|% 1,73
|
|SKBNK
|1,96
|390.383.401
|% 6,52
|
|ALBRK
|1,70
|340.799.114
|% 4,29
|
|TSKB
|1,40
|212.649.376
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,42
|185.827.613
|% -4,86
|
|GARAN
|7,32
|892.432.026
|% 1,95
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8888
|7,8939
|% -0,50
|
|Euro
|9,2642
|9,2700
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,2205
|10,2718
|% 0,03
|
|Frank
|8,6046
|8,6565
|% -0,36
|
|Riyal
|2,0976
|2,1081
|% -0,53
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|11,24
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,10
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|-0,21
|
Seans Raporu
11:37
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11:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 85 artarak (% 0.54 ) 1, 090
-
11:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PEGYO, CMBTN, FORMT, BRKO, YBTAS, EUKYO, GRNYO, PRZMA, SNGYO, DAGHL
-
11:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, IHGZT, BALAT, KERVN, YAPRK, BASCM, ARTI, DAGI, MERKO, COSMO
-
11:49
BRKO, ALCAR, ADESE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:49
AKENR, FRIGO, EMNIS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında