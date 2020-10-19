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***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

19.10.2020 11:03
GÜNCEL HABERLER



***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06/10/2020
Tescil Tarihi
16/10/2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
19/10/2020 - 10184
Açıklamalar

Şirketimizin 06.10.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.10.2020 tarihinde tescil edilerek 19 Ekim 2020 tarih ve 10184 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
BERKOSAN A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882311


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