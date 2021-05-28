***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.05.2021 10:58
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2021,18.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.05.2021
Tescil Tarihi
27.05.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27.05.2021 / 10336
Açıklamalar
Şirketimizin 18.05.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.05.2021 tarihinde tescil edilerek 27 Mayıs 2021 tarih ve 10336 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938624
BIST
11:221.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,96
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.418
En Düşük
1.401
11:228,5735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0753
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5995
En Düşük
8,4921
11:2210,4671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0785
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
11:22520,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,86
|Açılış
|: 520,12
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
522,56
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler11:22
|UZERB
|46,18
|61.466
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|31.028.282
|% 9,72
|
|IZTAR
|22,32
|11.838.707
|% 9,30
|
|TUCLK
|11,46
|45.658.287
|% 6,90
|
|SRVGY
|88,00
|13.697.001
|% 6,54
|
|AYES
|19,98
|416.903
|% -10,00
|
|CASA
|131,00
|218.901
|% -9,97
|
|KUTPO
|40,12
|73.083.512
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|34.025.330
|% -9,93
|
|MERIT
|209,10
|203.663
|% -9,72
|
|THYAO
|12,93
|475.097.863
|% -0,92
|
|GARAN
|8,00
|468.125.417
|% 0,50
|
|EREGL
|19,15
|340.535.728
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,15
|276.904.443
|% -0,46
|
|KOZAL
|121,50
|241.223.267
|% -1,54
|
|YKBNK
|2,15
|276.904.443
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,87
|174.960.066
|% -1,06
|
|GARAN
|8,00
|468.125.417
|% 0,50
|
|THYAO
|12,93
|475.097.863
|% -0,92
|
|VAKBN
|3,53
|117.796.874
|% -0,84
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5707
|8,5735
|% 0,89
|
|Euro
|10,4472
|10,4671
|% 0,76
|
|Sterlin
|12,1102
|12,1710
|% 0,64
|
|Frank
|9,4901
|9,5472
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2737
|2,2851
|% 0,64
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-3,75
|
|Altın Gr.
|520
|520
|1,86
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|69,26
|69,26
|0,06
|