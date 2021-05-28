***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.04.2021,18.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi18.05.2021Tescil Tarihi27.05.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su27.05.2021 / 10336AçıklamalarŞirketimizin 18.05.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.05.2021 tarihinde tescil edilerek 27 Mayıs 2021 tarih ve 10336 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938624BIST