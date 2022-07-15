***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.07.2022 11:35
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2022-30.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2022
Tescil Tarihi
14.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
14.07.2022 / 10618
Açıklamalar
Şirketimizin 30.06.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.07.2022 tarihinde tescil edilerek 14.07.2022 tarih ve 10618 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045640
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0158
|Açılış
|: 17,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6450
|
17,5562
En Düşük
17,4002
18:0517,5742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0977
|Açılış
|: 17,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5800
|
17,5742
En Düşük
17,4475
18:05955,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,18
|Açılış
|: 955,67
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
954,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,19
|34.582.222
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,19
|34.582.222
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4186
|17,4448
|% 0,09
|
|Euro
|17,5214
|17,5742
|% 0,56
|
|Sterlin
|20,5854
|20,6887
|% 0,12
|
|Frank
|17,7305
|17,8373
|% 0,42
|
|Riyal
|4,6303
|4,6535
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-6,51
|
|Altın Gr.
|954
|955
|-4,22
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|0,00
|
|Tam
|6.539
|6.643
|-61,00
|
|Yarım
|3.186
|3.238
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.618
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,37
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,26
|10,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,65
|