***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.06.2023 16:54
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2023-17.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.05.2023
Tescil Tarihi
06.06.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.06.2023 / 10846
Açıklamalar
Şirketimizin 17.05.2023 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.06.2023 tarihinde tescil edilerek 06.06.2023 tarih ve 10846 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156485
BIST
17:325.377
En Düşük
|Değişim
|: 0,09%
|| 4,59
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
17:3221,5016
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2447
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
17:3223,1236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,2230
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
17:321.354,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 14,09
|Açılış
|: 1.354,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler17:28
|KLGYO
|2,86
|514.261.093
|% 10,00
|
|BURCE
|165,30
|173.920.974
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|340.298.033
|% 9,97
|
|KUYAS
|30,90
|271.512.783
|% 9,96
|
|ARASE
|152,30
|136.765.097
|% 9,96
|
|IMASM
|21,80
|695.653.643
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|28.028.575
|% -9,97
|
|MARKA
|11,15
|69.331.700
|% -9,94
|
|DOGUB
|18,62
|70.700.285
|% -9,17
|
|OZRDN
|14,97
|24.397.635
|% -7,99
|
|THYAO
|163,80
|8.117.703.391
|% -0,43
|
|SASA
|65,70
|6.209.733.356
|% 2,98
|
|KCHOL
|94,00
|4.735.302.363
|% 0,21
|
|ASELS
|52,95
|4.504.052.191
|% 3,62
|
|EREGL
|35,04
|3.316.444.546
|% -0,17
|
|EKGYO
|7,49
|2.196.590.971
|% -1,45
|
|ISCTR
|12,67
|2.832.757.621
|% 0,32
|
|YKBNK
|11,90
|2.535.298.134
|% -1,41
|
|KLGYO
|2,86
|514.261.093
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,84
|3.300.650.167
|% -1,82
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,4957
|21,5004
|% 1,15
|
|Euro
|23,0637
|23,0685
|% 0,73
|
|Sterlin
|26,5869
|26,7203
|% 0,90
|
|Frank
|23,5470
|23,6888
|% 0,79
|
|Riyal
|5,7152
|5,7439
|% 1,11
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.960
|-2,39
|
|Altın Gr.
|1.355
|1.355
|14,03
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.515
|4.606
|81,00
|
|Çeyrek
|2.251
|2.303
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|16,19
|16,22
|0,10
|
|B. Petrol
|75,98
|75,98
|-0,73
|