***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.04.2023-17.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıRSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi17.05.2023Tescil Tarihi06.06.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su06.06.2023 / 10846AçıklamalarŞirketimizin 17.05.2023 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.06.2023 tarihinde tescil edilerek 06.06.2023 tarih ve 10846 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156485BIST