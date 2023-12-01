***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşEPOS GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiGAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORLARIRapor Tarihi01.12.2023AçıklamalarŞirketimizin aktifinde yer alan gayrimenkullerin yeniden değerlendirilmesine yönelik Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. tarafından yapılmış ve 01.12.2023 tarihinde tarafımıza teslim edilmiştir. Değerleme Konusu gayrimenkullere ilişkin değerleme raporları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221700BIST