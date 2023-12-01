***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
01.12.2023 18:54
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
EPOS GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORLARI
Rapor Tarihi
01.12.2023
Açıklamalar
Şirketimizin aktifinde yer alan gayrimenkullerin yeniden değerlendirilmesine yönelik Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. tarafından yapılmış ve 01.12.2023 tarihinde tarafımıza teslim edilmiştir. Değerleme Konusu gayrimenkullere ilişkin değerleme raporları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221700
BIST
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17:588.026
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 77,67
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
7.957
En Yüksek
8.090
17:5828,9150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0418
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
17:5831,4952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0032
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3160
17:581.920,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 31,02
|Açılış
|: 1.920,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.921,07
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler17:58
|BURCE
|168,30
|260.399.010
|% 10,00
|
|BURVA
|86,35
|31.962.296
|% 10,00
|
|HEDEF
|31,46
|30.794.316
|% 10,00
|
|EUKYO
|15,07
|18.472.281
|% 10,00
|
|BALAT
|28,60
|3.551.536
|% 10,00
|
|KNFRT
|22,68
|48.260.558
|% -10,00
|
|AVGYO
|9,82
|45.002.362
|% -9,99
|
|TERA
|39,82
|50.307.998
|% -9,99
|
|MRSHL
|2.050,00
|48.870.673
|% -9,97
|
|HURGZ
|4,68
|182.227.749
|% -9,83
|
|THYAO
|260,75
|11.837.639.832
|% 3,88
|
|BINHO
|287,25
|5.147.570.834
|% -2,38
|
|YKBNK
|19,82
|4.074.762.908
|% 3,23
|
|SASA
|52,30
|4.036.911.255
|% 4,85
|
|ISCTR
|22,06
|3.727.954.313
|% 2,89
|
|YKBNK
|19,82
|4.074.762.908
|% 3,23
|
|ISCTR
|22,06
|3.727.954.313
|% 2,89
|
|EKGYO
|7,35
|975.722.562
|% -0,27
|
|AKBNK
|34,86
|3.602.318.894
|% 3,63
|
|MOBTL
|4,44
|418.683.639
|% 4,96
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8522
|28,9150
|% 0,14
|
|Euro
|31,4327
|31,4952
|% 0,01
|
|Sterlin
|36,5684
|36,7518
|% 0,63
|
|Frank
|33,0606
|33,2597
|% 0,69
|
|Riyal
|7,6780
|7,7165
|% 0,06
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,49
|25,51
|% 0,66
|
|Platin
|933,19
|935,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.005,39
|1.011,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,04
|81,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.067,25
|2.067,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:58
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 48 artarak (% 0.41 ) 7, 033
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, KLNMA, PAPIL, SAMAT, BALAT, BURCE, AZTEK, BURVA, SMART, EKOS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, AVGYO, DAPGM, HURGZ
-
17:59
BALAT, IHLGM, YGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
AVHOL, ISFIN, EMNIS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında