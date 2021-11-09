***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarBerkosan Yalıtım ve Tecrit Mad. Üretim Ve Ticaret A.Ş 30.09.2021 Tarihli Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976520BIST