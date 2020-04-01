***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
01.04.2020 18:28
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
COVİD-19 virüsü kapsamında alınan tedbirler
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Aşağıdaki açıklamamızda yeralmaktadır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
COVİD-19 virüsü kapsamında alınan tedbirler
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
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Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
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Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Valencia?daki fabrikamız üretimine 14.04.2020 tarihinde başlayacaktır.
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Herhangi bir etki beklenmemektedir.
Açıklamalar
Covid-19 virüs salgını kapsamında hem ihracat pazarlarımızda hem de ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda ana sanayi, yan sanayi ve zincir perakende mağazaların kapanması nedeniyle 01.04.2020 tarihi itibariyle üretim ve diğer faaliyetlerimizin kısmen durdurularak, Saray fabrikamızdaki üretim faaliyetlerimizin "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ilgili mercilere başvurularak %30 düşük kapasiteyle devam edilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.
Bozuyuk fabrikamız normal çalışma düzenine devam etmektedir.
Yurtdışı fabrikalarımızın faaliyetleri ile ilgili gelişmeler şu şekildedir
-Valencia'daki fabrikamızın üretimine, İspanya Hükümeti'nin almış olduğu olağanüstü hal uygulaması kararı doğrultusunda 14.04.2020 tarihine kadar ara verilmiştir.
-Belgrad fabrikamızın çalışma saatleri, Sırbistan Hükümeti tarafından uygulanan 17:00-05:00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı nedeniyle "gece vardiyası" durdurulmuş olup üretime 06:00-17:00 saatleri arasında devam edilmektedir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
BERKOSAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833970
BIST