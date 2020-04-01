***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiCOVİD-19 virüsü kapsamında alınan tedbirlerDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiAşağıdaki açıklamamızda yeralmaktadır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCOVİD-19 virüsü kapsamında alınan tedbirlerVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihValencia?daki fabrikamız üretimine 14.04.2020 tarihinde başlayacaktır.Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHerhangi bir etki beklenmemektedir.AçıklamalarCovid-19 virüs salgını kapsamında hem ihracat pazarlarımızda hem de ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda ana sanayi, yan sanayi ve zincir perakende mağazaların kapanması nedeniyle 01.04.2020 tarihi itibariyle üretim ve diğer faaliyetlerimizin kısmen durdurularak, Saray fabrikamızdaki üretim faaliyetlerimizin "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ilgili mercilere başvurularak %30 düşük kapasiteyle devam edilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.Bozuyuk fabrikamız normal çalışma düzenine devam etmektedir.Yurtdışı fabrikalarımızın faaliyetleri ile ilgili gelişmeler şu şekildedir-Valencia'daki fabrikamızın üretimine, İspanya Hükümeti'nin almış olduğu olağanüstü hal uygulaması kararı doğrultusunda 14.04.2020 tarihine kadar ara verilmiştir.-Belgrad fabrikamızın çalışma saatleri, Sırbistan Hükümeti tarafından uygulanan 17:00-05:00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı nedeniyle "gece vardiyası" durdurulmuş olup üretime 06:00-17:00 saatleri arasında devam edilmektedir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.BERKOSAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833970BIST