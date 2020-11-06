***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2020 22:54
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 57.605.079 24.674.173 55.591.347 19.269.992
Satışların Maliyeti
18 -43.007.056 -16.145.402 -42.458.475 -14.448.714
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.598.023 8.528.771 13.132.872 4.821.278
BRÜT KAR (ZARAR)
14.598.023 8.528.771 13.132.872 4.821.278
Genel Yönetim Giderleri
19 -5.328.136 -2.807.647 -5.662.000 -2.254.724
Pazarlama Giderleri
19 -6.136.253 -2.690.390 -7.819.994 -2.848.846
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 8.354.686 5.644.162 3.626.848 1.209.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.333.018 -915.031 -2.397.624 -1.258.153
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.155.302 7.759.865 880.102 -330.488
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.979.922 1.902.552 445.920 147.583
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.135.224 9.662.417 1.326.022 -182.905
Finansman Gelirleri
638.958 329.064 848.405 490.701
Finansman Giderleri
23 -5.123.543 -2.482.391 -3.552.142 -1.168.237
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.650.639 7.509.090 -1.377.715 -860.441
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.350.444 -835.416 -216.427 132.796
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.401.209 -868.974 -249.086 -77.585
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 50.765 33.558 32.659 210.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.300.195 6.673.674 -1.594.142 -727.645
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.300.195 6.673.674 -1.594.142 -727.645
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-263.105 16.509 -562.132 -250.513
Ana Ortaklık Payları
5.563.300 6.657.165 -1.032.010 -477.132
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,35700000 0,32540000 -0,06600000 -0,03100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.516.201 4.189.267
Dönem Karı (Zararı)
5.300.195 -1.594.142
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.714.265 3.182.957
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.452.872 1.540.338
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
83.207 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 83.207 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.716 -152.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 32.304 -152.678
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-30.588
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.981.193 1.733.723
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-155.167 -154.853
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.350.444 216.427
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.963.031 3.218.690
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.688.417 3.663.576
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 587.513 -1.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -9.275.930 3.664.756
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 611.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 611.665
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.923.909 1.318.976
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.845.828 -2.518.683
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.845.828 -2.518.683
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
955.649 143.156
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 955.649 143.156
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.051.429 4.807.505
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-535.228 -618.238
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-895.465 -1.283.949
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -990.511 -1.426.211
Alınan Faiz
22 95.046 142.262
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-266.132 1.989.476
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 1.810.107 3.865.461
Ödenen Faiz
23 -2.076.239 -1.875.985
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.354.604 4.894.794
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.172.962 -1.843.889
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.181.642 3.050.905
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.489.842 4.343.546
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.671.484 7.394.451
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.671.484 8.489.842
Ticari Alacaklar
22.035.145 12.669.692
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 70 70
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 22.035.075 12.669.622
Diğer Alacaklar
10.750 14.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10.750 14.500
Stoklar
9 10.002.665 11.926.574
Peşin Ödenmiş Giderler
1.451.116 1.130.597
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.451.116 1.130.597
Diğer Dönen Varlıklar
1.207.094 2.128.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.207.094 2.128.212
ARA TOPLAM
45.378.254 36.359.417
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.378.254 36.359.417
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
47.301 30.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 47.301 30.465
Maddi Duran Varlıklar
10 28.782.048 29.239.226
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 644.719 788.516
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 13.378 18.561
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 0 774.482
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.487.446 30.851.250
TOPLAM VARLIKLAR
74.865.700 67.210.667
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.341.353 8.332.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 10.341.353 8.332.123
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.928.903 10.363.987
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 131.600 280.925
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 131.600 280.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.797.303 10.083.062
Ticari Borçlar
14.203.690 11.290.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 14.203.690 11.290.989
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
835.385 551.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 835.385 551.974
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 865.981 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.792.066 1.259.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.746.053 1.183.228
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 46.013 76.601
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
453.212 343.799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 453.212 343.799
ARA TOPLAM
37.420.590 32.142.701
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.420.590 32.142.701
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.883.136 7.840.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.883.136 7.840.283
Banka Kredileri
5 8.457.977 7.371.341
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
425.159 468.942
Uzun Vadeli Karşılıklar
488.846 372.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 488.846 372.644
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 637.614 1.481.319
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.009.596 9.694.246
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.430.186 41.836.947
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.674.090 26.349.191
Ödenmiş Sermaye
17 15.600.000 15.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 312.370 312.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.081.561 8.207.265
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.081.561 8.207.265
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 8.478.962 8.539.227
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -397.401 -331.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.204.223 968.739
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 -2.204.223 968.739
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 668.035 703.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 653.047 1.366.723
Net Dönem Karı veya Zararı
5.563.300 -809.083
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.238.576 -975.471
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.435.514 25.373.720
TOPLAM KAYNAKLAR
74.865.700 67.210.667
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.619.581 -97.825 933.342 423.287 742.742 823.517 27.357.014 -108.748 27.248.266
Transferler
-60.265 279.891 603.891 -823.517
Dönem Karı (Zararı)
-1.032.010 -1.032.010 -562.132 -1.594.142
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -178.853 -1.843.889 -2.022.742 -2.022.742
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.559.316 -276.678 -910.547 703.178 1.346.633 -1.032.010 24.302.262 -670.880 23.631.382
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.539.227 -331.962 968.739 703.177 1.366.723 -809.083 26.349.191 -975.471 25.373.720
Transferler
-60.265 -713.676 809.083
Dönem Karı (Zararı)
5.563.300 5.563.300 -263.105 5.300.195
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -65.439 -3.172.962 -3.238.401 -3.238.401
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.478.962 -397.401 -2.204.223 668.035 454.487 5.761.860 28.674.090 -1.238.576 27.435.514
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.300.195 6.673.674 -1.594.142 -727.645
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-65.439 -38.115 -178.853 -26.571
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -83.898 -48.867 -223.566 -33.214
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.459 10.752 44.713 6.643
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16,24 18.459 10.752 44.713 6.643
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.172.962 -2.312.577 -1.843.889 -1.694.484
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.172.962 -2.312.577 -1.843.889 -1.694.484
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.238.401 -2.350.692 -2.022.742 -1.721.055
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.061.794 4.322.982 -3.616.884 -2.448.700
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-263.105 16.509 -562.132 -250.513
Ana Ortaklık Payları
2.324.899 4.306.473 -3.054.752 -2.198.187
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886956
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