***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 57.605.079 24.674.173 55.591.347 19.269.992Satışların Maliyeti18 -43.007.056 -16.145.402 -42.458.475 -14.448.714TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.598.023 8.528.771 13.132.872 4.821.278BRÜT KAR (ZARAR)14.598.023 8.528.771 13.132.872 4.821.278Genel Yönetim Giderleri19 -5.328.136 -2.807.647 -5.662.000 -2.254.724Pazarlama Giderleri19 -6.136.253 -2.690.390 -7.819.994 -2.848.846Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 8.354.686 5.644.162 3.626.848 1.209.957Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -2.333.018 -915.031 -2.397.624 -1.258.153ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.155.302 7.759.865 880.102 -330.488Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 1.979.922 1.902.552 445.920 147.583Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.135.224 9.662.417 1.326.022 -182.905Finansman Gelirleri638.958 329.064 848.405 490.701Finansman Giderleri23 -5.123.543 -2.482.391 -3.552.142 -1.168.237SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.650.639 7.509.090 -1.377.715 -860.441Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.350.444 -835.416 -216.427 132.796Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -1.401.209 -868.974 -249.086 -77.585Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 50.765 33.558 32.659 210.381SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.300.195 6.673.674 -1.594.142 -727.645DÖNEM KARI (ZARARI)5.300.195 6.673.674 -1.594.142 -727.645Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-263.105 16.509 -562.132 -250.513Ana Ortaklık Payları5.563.300 6.657.165 -1.032.010 -477.132Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,35700000 0,32540000 -0,06600000 -0,03100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.516.201 4.189.267Dönem Karı (Zararı)5.300.195 -1.594.142Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.714.265 3.182.957Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 1.452.872 1.540.338Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler83.207 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 83.207 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.716 -152.678Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 32.304 -152.678Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-30.588Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.981.193 1.733.723Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-155.167 -154.853Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 1.350.444 216.427İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.963.031 3.218.690Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.688.417 3.663.576İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)26 587.513 -1.180İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -9.275.930 3.664.756Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 611.665İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 0 611.665Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 1.923.909 1.318.976Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.845.828 -2.518.683İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.845.828 -2.518.683Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler955.649 143.156İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 955.649 143.156Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.051.429 4.807.505Vergi İadeleri (Ödemeleri)-535.228 -618.238YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-895.465 -1.283.949Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -990.511 -1.426.211Alınan Faiz22 95.046 142.262FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-266.132 1.989.476Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 1.810.107 3.865.461Ödenen Faiz23 -2.076.239 -1.875.985YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.354.604 4.894.794Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-3.172.962 -1.843.889NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.181.642 3.050.905DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.489.842 4.343.546DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.671.484 7.394.451Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.671.484 8.489.842Ticari Alacaklar22.035.145 12.669.692İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,26 70 70İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 22.035.075 12.669.622Diğer Alacaklar10.750 14.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 10.750 14.500Stoklar9 10.002.665 11.926.574Peşin Ödenmiş Giderler1.451.116 1.130.597İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 1.451.116 1.130.597Diğer Dönen Varlıklar1.207.094 2.128.212İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 1.207.094 2.128.212ARA TOPLAM45.378.254 36.359.417TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR45.378.254 36.359.417DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar47.301 30.465İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 47.301 30.465Maddi Duran Varlıklar10 28.782.048 29.239.226Kullanım Hakkı Varlıkları11 644.719 788.516Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 13.378 18.561Ertelenmiş Vergi Varlığı24 0 774.482TOPLAM DURAN VARLIKLAR29.487.446 30.851.250TOPLAM VARLIKLAR74.865.700 67.210.667KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10.341.353 8.332.123İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 10.341.353 8.332.123Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.928.903 10.363.987İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 131.600 280.925Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 131.600 280.925İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.797.303 10.083.062Ticari Borçlar14.203.690 11.290.989İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 14.203.690 11.290.989Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)835.385 551.974İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 835.385 551.974Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 865.981 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.792.066 1.259.829Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.746.053 1.183.228Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 46.013 76.601Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler453.212 343.799İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 453.212 343.799ARA TOPLAM37.420.590 32.142.701TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.420.590 32.142.701UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.883.136 7.840.283İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.883.136 7.840.283Banka Kredileri5 8.457.977 7.371.341Kiralama İşlemlerinden Borçlar425.159 468.942Uzun Vadeli Karşılıklar488.846 372.644Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 488.846 372.644Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 637.614 1.481.319TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.009.596 9.694.246TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER47.430.186 41.836.947ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28.674.090 26.349.191Ödenmiş Sermaye17 15.600.000 15.600.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 312.370 312.370Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.081.561 8.207.265Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.081.561 8.207.265Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 8.478.962 8.539.227Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -397.401 -331.962Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.204.223 968.739Yabancı Para Çevrim Farkları17 -2.204.223 968.739Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 668.035 703.177Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 653.047 1.366.723Net Dönem Karı veya Zararı5.563.300 -809.083Kontrol Gücü Olmayan Paylar-1.238.576 -975.471TOPLAM ÖZKAYNAKLAR27.435.514 25.373.720TOPLAM KAYNAKLAR74.865.700 67.210.667Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.600.000 312.370 8.619.581 -97.825 933.342 423.287 742.742 823.517 27.357.014 -108.748 27.248.266Transferler-60.265 279.891 603.891 -823.517Dönem Karı (Zararı)-1.032.010 -1.032.010 -562.132 -1.594.142Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 -178.853 -1.843.889 -2.022.742 -2.022.742Dönem Sonu Bakiyeler15.600.000 312.370 8.559.316 -276.678 -910.547 703.178 1.346.633 -1.032.010 24.302.262 -670.880 23.631.382Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.600.000 312.370 8.539.227 -331.962 968.739 703.177 1.366.723 -809.083 26.349.191 -975.471 25.373.720Transferler-60.265 -713.676 809.083Dönem Karı (Zararı)5.563.300 5.563.300 -263.105 5.300.195Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 -65.439 -3.172.962 -3.238.401 -3.238.401Dönem Sonu Bakiyeler15.600.000 312.370 8.478.962 -397.401 -2.204.223 668.035 454.487 5.761.860 28.674.090 -1.238.576 27.435.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.300.195 6.673.674 -1.594.142 -727.645DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-65.439 -38.115 -178.853 -26.571Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -83.898 -48.867 -223.566 -33.214Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18.459 10.752 44.713 6.643Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16,24 18.459 10.752 44.713 6.643Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.172.962 -2.312.577 -1.843.889 -1.694.484Yabancı Para Çevrim Farkları-3.172.962 -2.312.577 -1.843.889 -1.694.484DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.238.401 -2.350.692 -2.022.742 -1.721.055TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.061.794 4.322.982 -3.616.884 -2.448.700Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-263.105 16.509 -562.132 -250.513Ana Ortaklık Payları2.324.899 4.306.473 -3.054.752 -2.198.187http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886956BIST