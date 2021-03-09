***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 83.942.256 73.086.324Satışların Maliyeti18 -59.491.720 -57.033.536TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.450.536 16.052.788BRÜT KAR (ZARAR)24.450.536 16.052.788Genel Yönetim Giderleri19 -7.692.504 -6.180.636Pazarlama Giderleri19 -9.155.160 -9.548.036Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 8.839.007 2.486.874Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.822.125 -2.196.869ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.619.754 614.121Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 2.745.656 2.658.533Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -1.005.235 -465.717FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.360.175 2.806.937Finansman Gelirleri23 165.900 665.938Finansman Giderleri23 -5.796.784 -4.703.604SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.729.291 -1.230.729Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.880.914 -445.077Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -2.828.610 -441.635Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -52.304 -3.442SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.848.377 -1.675.806DÖNEM KARI (ZARARI)7.848.377 -1.675.806Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-358.172 -866.723Ana Ortaklık Payları8.206.549 -809.083Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.394.572 2.995.121Dönem Karı (Zararı)7.848.377 -1.675.806Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.654.087 5.183.726Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 2.110.993 1.812.159Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler28.445 226.732Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 28.445 226.732Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler131.490 -108.343Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 101.424 -156.343Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30.066 48.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.639.665 2.815.207Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-137.420 -7.106Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 2.880.914 445.077İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.700.661 297.988Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.527.917 3.733.728İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)26 -223.815 520İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -6.304.102 3.733.208Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler308.068 -337.875İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 308.068 -337.875Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -1.687.642 -3.272.031Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.539.481 -615.080İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.539.481 -615.080Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler667.349 789.246İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 667.349 789.246Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.801.803 3.805.908Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.407.231 -810.787YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.314.203 -1.452.037Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri103.601Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri103.601Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -1.546.580 -1.690.292Alınan Faiz22 128.776 238.255FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.146.901 2.567.815Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 -378.460 5.621.277Ödenen Faiz23 -2.768.441 -3.053.462YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.933.468 4.110.899Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-3.266.536 35.397NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.666.932 4.146.296DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.489.842 4.343.546DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.156.774 8.489.842Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.156.774 8.489.842Ticari Alacaklar19.296.850 12.669.692İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,26 223.885 70İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 19.072.965 12.669.622Diğer Alacaklar2.000 14.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.000 14.500Stoklar9 13.614.216 11.926.574Peşin Ödenmiş Giderler1.657.170 1.130.597İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 1.657.170 1.130.597Diğer Dönen Varlıklar1.289.715 2.128.212İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 1.289.715 2.128.212ARA TOPLAM46.016.725 36.359.417TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR46.016.725 36.359.417DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar46.821 30.465İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 46.821 30.465Maddi Duran Varlıklar10 28.552.058 29.239.226Kullanım Hakkı Varlıkları11 594.640 788.516Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 37.714 18.561Ertelenmiş Vergi Varlığı24 0 774.482TOPLAM DURAN VARLIKLAR29.231.233 30.851.250TOPLAM VARLIKLAR75.247.958 67.210.667KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12.466.637 8.332.123İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 12.466.637 8.332.123Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.679.694 10.363.987İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 59.094 280.925Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 59.094 280.925İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.620.600 10.083.062Ticari Borçlar14.113.453 11.290.989İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 14.113.453 11.290.989Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)744.562 551.974İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 744.562 551.974Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 1.421.379Kısa Vadeli Karşılıklar1.894.207 1.259.829Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.787.540 1.183.228Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 106.667 76.601Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler214.248 343.799İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 214.248 343.799ARA TOPLAM32.534.180 32.142.701TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.534.180 32.142.701UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11.308.287 7.840.283İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar425.159 468.942Kiralama İşlemlerinden Borçlar425.159 468.942İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.883.128 7.371.341Banka Kredileri5 10.883.128 7.371.341Uzun Vadeli Karşılıklar840.835 372.644Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 840.835 372.644Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 678.452 1.481.319TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.827.574 9.694.246TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER45.361.754 41.836.947ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.003.127 26.349.191Ödenmiş Sermaye17 15.600.000 15.600.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 312.370 312.370Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.921.188 8.207.265Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.921.188 8.207.265Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 8.539.227 8.539.227Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -618.039 -331.962Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.297.797 968.739Yabancı Para Çevrim Farkları17 -2.297.797 968.739Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 703.177 703.177Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 557.640 1.366.723Net Dönem Karı veya Zararı8.206.549 -809.083Kontrol Gücü Olmayan Paylar-1.116.923 -975.471TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.886.204 25.373.720TOPLAM KAYNAKLAR75.247.958 67.210.667Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.600.000 312.370 8.619.581 -97.825 933.342 423.287 742.742 823.517 27.357.014 -108.748 27.248.266Transferler-80.354 279.890 623.981 -823.517Dönem Karı (Zararı)-809.083 -809.083 -866.723 -1.675.806Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 -234.137 35.397 -198.740 -198.740Dönem Sonu Bakiyeler15.600.000 312.370 8.539.227 -331.962 968.739 703.177 1.366.723 -809.083 26.349.191 -975.471 25.373.720Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.600.000 312.370 8.539.227 -331.962 968.739 703.177 1.366.723 -809.083 26.349.191 -975.471 25.373.720Transferler0 -809.083 809.083Dönem Karı (Zararı)8.206.549 8.206.549 -358.172 7.848.377Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 -286.077 -3.266.536 -3.552.613 -3.552.613Sermaye Arttırımı216.720 216.720Dönem Sonu Bakiyeler15.600.000 312.370 8.539.227 -618.039 -2.297.797 703.177 557.640 8.206.549 31.003.127 -1.116.923 29.886.204Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.848.377 -1.675.806DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-286.077 -225.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -366.767 -300.174Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 15.136Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15.136Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler80.690 59.278Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16,24 80.690 59.278Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.266.536 35.397Yabancı Para Çevrim Farkları-3.266.536 35.397Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.552.613 -190.363TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.295.764 -1.866.169Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-358.172 -866.723Ana Ortaklık Payları4.653.936 -999.446http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916722BIST