***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 28.847.673 15.612.245Satışların Maliyeti18 -22.558.864 -12.113.681TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.288.809 3.498.564BRÜT KAR (ZARAR)6.288.809 3.498.564Genel Yönetim Giderleri19 -2.261.198 -1.908.642Pazarlama Giderleri19 -2.746.664 -1.718.600Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 4.630.138 1.877.445Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -2.052.765 -549.539ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.858.320 1.199.228Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 23.947 36.288FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.882.267 1.235.516Finansman Gelirleri23 102.075 609.606Finansman Giderleri23 -1.292.940 -1.417.531SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.691.402 427.591Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-780.389 -253.574Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -687.157 -282.933Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -93.232 29.359SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.911.013 174.017DÖNEM KARI (ZARARI)1.911.013 174.017Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-227.712 -177.491Ana Ortaklık Payları2.138.725 351.508Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.835.666 -3.094.505Dönem Karı (Zararı)1.911.013 174.017Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.194.171 1.339.714Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 573.177 488.600Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler96.800 38.483Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 96.800 38.483Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler125.101 51.812Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 125.101 70.413Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -18.601Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler516.793 653.035Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler101.911 -145.790Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 780.389 253.574İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-848.139 -4.601.848Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.847.846 -997.633İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)26 -30.058 -246.955İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -4.817.788 -750.678Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler611.421 -166.778İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 611.421 -166.778Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 1.075.790 600.504Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.016.823 -4.067.450İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.016.823 -4.067.450Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler295.673 29.509İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 295.673 29.509Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.257.045 -3.088.117Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.421.379 -6.388YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-611.885 -84.282Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -635.832 -120.570Alınan Faiz22 23.947 36.288FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI549.114 3.012.318Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 1.089.854 3.701.641Ödenen Faiz23 -540.740 -689.323YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.772.895 -166.469Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-706.282 -682.382NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.066.613 -848.851DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.156.774 8.489.842DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.223.387 7.640.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 11.223.387 10.156.774Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar24.325.653 19.296.850İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,26 253.943 223.885İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 24.071.710 19.072.965Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar2.000 2.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.000 2.000Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar9 12.538.426 13.614.216Peşin Ödenmiş Giderler667.100 1.657.170İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 667.100 1.657.170Diğer Dönen Varlıklar1.665.300 1.289.715İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 1.665.300 1.289.715ARA TOPLAM50.421.866 46.016.725TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR50.421.866 46.016.725DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar49.885 46.821İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 49.885 46.821Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar10 38.931.474 28.552.058Kullanım Hakkı Varlıkları11 545.700 594.640Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 48.876 37.714Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı24 0 0Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR39.575.935 29.231.233TOPLAM VARLIKLAR89.997.801 75.247.958KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13.238.803 12.466.637İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 13.238.803 12.466.637Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.520.317 1.679.694İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 35.344 59.094Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 35.344 59.094İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 2.484.973 1.620.600Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar16.951.855 14.113.453İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 16.951.855 14.113.453Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)885.919 744.562İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 885.919 744.562Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 687.157 1.421.379Kısa Vadeli Karşılıklar1.866.922 1.894.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.760.255 1.787.540Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 106.667 106.667Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler395.849 214.248İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 395.849 214.248ARA TOPLAM36.546.822 32.534.180TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.546.822 32.534.180UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.294.501 11.308.287İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.294.501 11.308.287Banka Kredileri5 9.898.742 10.883.128Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 395.759 425.159Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar1.031.911 840.835Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.031.911 840.835Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 1.791.281 678.452Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.117.693 12.827.574TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER49.664.515 45.361.754ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.677.921 31.003.127Ödenmiş Sermaye17 15.600.000 15.600.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 312.370 312.370Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.163.539 7.921.188Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.163.539 7.921.188Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 17.834.358 8.539.227Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -670.819 -618.039Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.004.079 -2.297.797Yabancı Para Çevrim Farkları17 -3.004.079 -2.297.797Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 703.177 703.177Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 8.764.189 557.640Net Dönem Karı veya Zararı2.138.725 8.206.549Kontrol Gücü Olmayan Paylar-1.344.635 -1.116.923TOPLAM ÖZKAYNAKLAR40.333.286 29.886.204TOPLAM KAYNAKLAR89.997.801 75.247.958Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.600.000 312.370 8.539.227 -331.962 968.739 703.177 1.366.723 -809.083 26.349.191 -975.471 25.373.720Transferler-20.088 30.899 -819.894 809.083Dönem Karı (Zararı)351.508 351.508 -177.491 174.017Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 19.507 -682.382 -662.875 -662.875Dönem Sonu Bakiyeler15.600.000 312.370 8.519.139 -312.455 286.357 734.076 546.829 351.508 26.037.824 -1.152.962 24.884.862Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.600.000 312.370 8.539.227 -618.039 -2.297.797 703.177 557.640 8.206.549 31.003.127 -1.116.923 29.886.204Transferler0 8.206.549 -8.206.549 0Dönem Karı (Zararı)2.138.725 2.138.725 -227.712 1.911.013Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 9.295.131 -52.780 -706.282 8.536.069 8.536.069Sermaye Arttırımı0 0Dönem Sonu Bakiyeler15.600.000 312.370 17.834.358 -670.819 -3.004.079 703.177 8.764.189 2.138.725 41.677.921 -1.344.635 40.333.286Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.911.013 174.017DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar9.242.351 20.007Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 10.327.923 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -65.975 25.009Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.019.597 -5.002Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16,24 -1.019.597 -5.002Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-706.282 -682.382Yabancı Para Çevrim Farkları-706.282 -682.382Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri-706.282 -682.382DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.536.069 -662.375TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.447.082 -488.358Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-227.712 -177.491Ana Ortaklık Payları10.674.794 -310.867http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936433BIST