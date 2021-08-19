***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 63.752.918 32.930.906 34.905.245 17.318.661Satışların Maliyeti18 -49.591.235 -26.861.654 -27.032.371 -14.747.973TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.161.683 6.069.252 7.872.874 2.570.688Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)14.161.683 6.069.252 7.872.874 2.570.688Genel Yönetim Giderleri19 -4.610.788 -2.520.489 -2.349.590 -611.847Pazarlama Giderleri19 -7.141.324 -3.445.863 -4.394.660 -1.727.263Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 6.299.320 2.710.524 1.669.182 833.079Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -3.950.443 -1.417.987 -1.897.678 -868.448ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.758.448 1.395.437 900.128 196.209Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 1.480.003 1.968.347 1.353.981 1.322.453FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.238.451 3.363.784 2.254.109 1.518.662Finansman Giderleri-2.456.157 -2.641.152 -1.163.217 -1.223.621SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.782.294 722.632 1.090.892 295.041Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.533.794 -515.028 -753.405 -261.454Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -1.494.865 -532.235 -807.708 -249.302Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -38.929 17.207 54.303 -12.152SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.248.500 207.604 337.487 33.587DÖNEM KARI (ZARARI)2.248.500 207.604 337.487 33.587Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-219.898 -279.614 7.814 -102.123Ana Ortaklık Payları2.468.398 487.218 329.673 135.710Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,15800000 0,03100000 0,02100000 0,00900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.764.125 -174.465Dönem Karı (Zararı)2.248.500 207.604Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.155.109 2.998.641Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 1.275.027 947.426Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6 190.750 53.207Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 190.750 53.207Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler171.924 -4.161Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 52.451 26.427Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler119.473 -30.588Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.009.625 1.605.343Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-26.011 -118.202Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.533.794 515.028İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-496.167 -3.089.626Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.932.744 -2.357.894İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-30.058 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -10.902.686 -2.357.894Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.685.857 -1.116.110İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.685.857 -1.116.110Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -3.855.306 2.452.578Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.024.011 -2.917.183İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 16.024.011 -2.917.183Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.953.729 848.983İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.953.729 848.983Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.907.442 116.619Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.143.317 -291.084YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.078.991 -188.960Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -2.134.376 -266.330Alınan Faiz22 55.385 77.370FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.529.568 1.360.520Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 3.594.578 3.043.233Ödenen Faiz23 -1.065.010 -1.682.713YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.214.702 997.095Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-2.039.590 -860.385NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.175.112 136.710DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.156.774 8.489.842DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 12.331.886 8.626.552Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 12.331.886 10.156.774Ticari Alacaklar30.191.534 19.296.850İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,26 253.943 223.885İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 29.937.591 19.072.965Diğer Alacaklar2.000 2.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.000 2.000Stoklar9 17.469.522 13.614.216Peşin Ödenmiş Giderler3.860.665 1.657.170İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 3.860.665 1.657.170Diğer Dönen Varlıklar2.766.651 1.289.715İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 2.766.651 1.289.715ARA TOPLAM66.622.258 46.016.725TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR66.622.258 46.016.725DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar52.247 46.821İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 52.247 46.821Maddi Duran Varlıklar10 39.723.167 28.552.058Kullanım Hakkı Varlıkları495.988 594.640Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 53.877 37.714TOPLAM DURAN VARLIKLAR40.325.279 29.231.233TOPLAM VARLIKLAR106.947.537 75.247.958KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 11.155.881 12.466.637İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 11.155.881 12.466.637Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13.264.401 1.679.694İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 78.756 59.094Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 78.756 59.094İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 13.185.645 1.620.600Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar30.728.974 14.113.453İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 30.728.974 14.113.453Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar877.050 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 877.050Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)869.217 744.562İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 869.217 744.562Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 772.927 1.421.379Kısa Vadeli Karşılıklar2.733.979 1.894.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.507.839 1.787.540Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 226.140 106.667Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler445.973 214.248İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 445.973 214.248ARA TOPLAM60.848.402 32.534.180TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER60.848.402 32.534.180UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 3.785.716 10.883.128İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.785.716 10.883.128Banka Kredileri5 3.785.716 10.883.128Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar5 279.715 425.159İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 279.715 425.159Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.087.449 840.835Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.087.449 840.835Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 1.711.340 678.452Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.864.220 12.827.574TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER67.712.622 45.361.754ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.571.736 31.003.127Ödenmiş Sermaye17 15.600.000 15.600.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 312.370 312.370Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.723.602 5.623.391Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.060.989 7.921.188Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 17.834.358 8.539.227Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -773.369 -618.039Yabancı Para Çevrim Farkları17 -4.337.387 -2.297.797Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 1.161.572 703.177Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 8.305.794 557.640Net Dönem Karı veya Zararı2.468.398 8.206.549Kontrol Gücü Olmayan Paylar-1.336.821 -1.116.923TOPLAM ÖZKAYNAKLAR39.234.915 29.886.204TOPLAM KAYNAKLAR106.947.537 75.247.958Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.600.000 312.370 8.539.227 -331.962 968.739 703.177 1.366.723 -809.083 26.349.191 -975.471 25.373.720Transferler-40.177 -23.428 -745.478 809.083 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Dönem Karı (Zararı)487.218 487.218 -279.614 207.604Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-27.323 -860.385 -887.708 0 -887.708Dönem Sonu Bakiyeler15.600.000 312.370 8.499.050 -359.285 108.354 679.749 621.245 487.218 25.948.707 -1.255.085 24.693.622Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.600.000 312.370 8.539.227 -618.039 -2.297.797 703.177 557.640 8.206.549 31.003.127 -1.116.923 29.886.204Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler458.395 7.748.154 -8.206.549 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Dönem Karı (Zararı)2.468.398 2.468.398 -219.898 2.248.500Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.295.131 -155.330 -2.039.590 7.100.211 0 7.100.211Dönem Sonu Bakiyeler15.600.000 312.370 17.834.358 -773.369 -4.337.387 1.161.572 8.305.794 2.468.398 40.571.736 -1.336.821 39.234.915Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.248.500 207.604 337.487 33.587DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar9.139.801 -27.324 -102.550 -47.331Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 10.327.923Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -194.163 -35.031 -128.188 -60.040Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-993.959 7.707 25.638 12.709Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16, 24 -993.959 7.707 25.638 12.709Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.039.590 -860.385 -1.333.308 -178.003Yabancı Para Çevrim Farkları-2.039.590 -860.385 -1.333.308 -178.003DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.100.211 -887.709 -1.435.858 -225.334TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.348.711 -680.105 -1.098.371 -191.747Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-219.898 -279.614 7.814 -102.123Ana Ortaklık Payları9.568.609 -400.491 -1.106.185 -89.624http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959437BIST