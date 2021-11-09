***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 100.762.607 57.605.079 37.009.689 24.674.173Satışların Maliyeti18 -75.636.927 -43.007.056 -26.045.692 -16.145.402TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.125.680 14.598.023 10.963.997 8.528.771BRÜT KAR (ZARAR)25.125.680 14.598.023 10.963.997 8.528.771Genel Yönetim Giderleri19 -7.503.798 -5.328.136 -2.893.010 -2.807.647Pazarlama Giderleri19 -11.638.770 -6.136.253 -4.497.446 -2.690.390Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 7.112.529 8.354.686 813.209 5.644.162Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -4.478.479 -2.333.018 -528.036 -915.031ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.617.162 9.155.302 3.858.714 7.759.865Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 1.689.036 2.618.880 209.033 650.533FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.306.198 11.774.182 4.067.747 8.410.398Finansman Giderleri23 -3.236.102 -5.123.543 -779.945 -2.482.391SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.070.096 6.650.639 3.287.802 5.928.007Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.332.271 -1.350.444 -798.477 -835.416Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.224.508 -1.401.209 -729.643 -868.974Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-107.763 50.765 -68.834 33.558SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.737.825 5.300.195 2.489.325 5.092.591DÖNEM KARI (ZARARI)4.737.825 5.300.195 2.489.325 5.092.591Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-52.377 -263.105 167.521 16.509Ana Ortaklık Payları4.790.202 5.563.300 2.321.804 5.076.082Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetler Pay Başına Kazanç(Zarar) 25 0,31400000 0,35700000 0,15540000 0,32540000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.658.434 6.516.201Dönem Karı (Zararı)4.737.825 5.300.195Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.352.869 4.714.265Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 1.991.779 1.452.872Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler396.734 83.207Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 396.734 83.207Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-19.309 1.716Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -138.782 32.304Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler119.473 -30.588Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.626.062 1.981.193Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler25.332 -155.167Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.332.271 1.350.444İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.512.255 -2.963.031Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.134.843 -9.275.930İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-45.836 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -6.089.007 -9.275.930Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.306.105 587.513İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.306.105 587.513Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -1.106.745 1.923.909Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.000.036 2.845.828İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 7.000.036 2.845.828Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.035.402 955.649İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 3.035.402 955.649Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.578.439 7.051.429Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.920.005 -535.228YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.361.368 -895.465Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -2.436.249 -990.511Alınan Faiz22 74.881 95.046FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.418.585 -266.132Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 5.119.528 1.810.107Ödenen Faiz23 -1.700.943 -2.076.239YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.715.651 5.354.604Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.910.073 -3.172.962NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.805.578 2.181.642DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.156.774 8.489.842DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 15.962.352 10.671.484Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 15.962.352 10.156.774Ticari Alacaklar25.142.647 19.296.850İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,26 269.721 223.885İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 24.872.926 19.072.965Diğer Alacaklar0 2.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 2.000Stoklar9 14.720.961 13.614.216Peşin Ödenmiş Giderler4.856.075 1.657.170İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 4.856.075 1.657.170Diğer Dönen Varlıklar2.393.489 1.289.715İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 2.393.489 1.289.715ARA TOPLAM63.075.524 46.016.725TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR63.075.524 46.016.725DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar52.247 46.821İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 52.247 46.821Maddi Duran Varlıklar10 39.313.867 28.552.058Kullanım Hakkı Varlıkları11 462.405 594.640Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 48.298 37.714TOPLAM DURAN VARLIKLAR39.876.817 29.231.233TOPLAM VARLIKLAR102.952.341 75.247.958KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 11.264.778 12.466.637İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 11.264.778 12.466.637Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12.311.760 1.679.694İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 68.824 59.094Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 68.824 59.094İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 12.242.936 1.620.600Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar21.734.215 14.113.453İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 21.734.215 14.113.453Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar877.050 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 877.050Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)919.541 744.562İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 919.541 744.562Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 725.882 1.421.379Kısa Vadeli Karşılıklar3.003.504 1.894.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.777.364 1.787.540Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 226.140 106.667Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.207.797 214.248İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.207.797 214.248ARA TOPLAM52.044.527 32.534.180TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER52.044.527 32.534.180UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 6.377.667 11.308.287İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.377.667 11.308.287Banka Kredileri5 6.144.478 10.883.128Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 233.189 425.159Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.142.919 840.835Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.142.919 840.835Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 1.730.834 678.452Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.251.420 12.827.574TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER61.295.947 45.361.754ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.825.694 31.003.127Ödenmiş Sermaye17 15.600.000 15.600.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 312.370 312.370Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.655.756 5.623.391Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.863.626 7.921.188Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 17.834.358 8.539.227Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -970.732 -618.039Yabancı Para Çevrim Farkları17 -4.207.870 -2.297.797Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 1.149.858 703.177Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 8.317.508 557.640Net Dönem Karı veya Zararı4.790.202 8.206.549Kontrol Gücü Olmayan Paylar-1.169.300 -1.116.923TOPLAM ÖZKAYNAKLAR41.656.394 29.886.204TOPLAM KAYNAKLAR102.952.341 75.247.958Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.600.000 312.370 8.539.227 -331.962 968.739 703.177 1.366.723 -809.083 26.349.191 -975.471 25.373.720Transferler-60.265 -35.142 -713.676 809.083 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Dönem Karı (Zararı)5.563.300 5.563.300 -263.105 5.300.195Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-65.439 -3.172.962 -3.238.401 0 -3.238.401Dönem Sonu Bakiyeler15.600.000 312.370 8.478.962 -397.401 -2.204.223 668.035 454.487 5.761.860 28.674.090 -1.238.576 27.435.514Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.600.000 312.370 8.539.227 -618.039 -2.297.797 703.177 557.640 8.206.549 31.003.127 -1.116.923 29.886.204Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler446.681 7.759.868 -8.206.549 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Dönem Karı (Zararı)4.790.202 4.790.202 -52.377 4.737.825Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.295.131 -352.693 -1.910.073 7.032.365 7.032.365Dönem Sonu Bakiyeler15.600.000 312.370 17.834.358 -970.732 -4.207.870 1.149.858 8.317.508 4.790.202 42.825.694 -1.169.300 41.656.394Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.737.825 5.300.195 2.489.325 5.092.591DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar8.942.438 -65.439 -197.363 -38.115Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 10.327.923 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -440.866 -83.898 -246.703 -48.867Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-944.619 18.459 49.340 10.752Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16, 24 -944.619 18.459 49.340 10.752Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.910.073 -3.172.962 129.517 -2.312.577Yabancı Para Çevrim Farkları-1.910.073 -3.172.962 129.517 -2.312.577DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.032.365 -3.238.401 -67.846 -2.350.692TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.770.190 2.061.794 2.421.479 2.741.899Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-52.377 -263.105 167.521 16.509Ana Ortaklık Payları11.822.567 2.324.899 2.253.958 2.725.390http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976519BIST