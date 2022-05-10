***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 61.768.858 28.847.673Satışların Maliyeti18 -43.598.926 -22.558.864TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.169.932 6.288.809BRÜT KAR (ZARAR)18.169.932 6.288.809Genel Yönetim Giderleri19 -3.969.432 -2.261.198Pazarlama Giderleri19 -10.357.196 -2.746.664Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 8.664.985 4.630.138Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -4.527.985 -2.052.765ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.980.304 3.858.320Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 120.612 23.947FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.100.916 3.882.267Finansman Gelirleri23 0 0Finansman Giderleri23 -3.574.313 -1.190.865SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.526.603 2.691.402Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-258.769 -780.389Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -1.169.723 -687.157Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 910.954 -93.232SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.267.834 1.911.013DÖNEM KARI (ZARARI)4.267.834 1.911.013Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar324.912 -227.712Ana Ortaklık Payları25 3.942.922 2.138.725Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 25 0,25300000 0,13700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.834.897 1.835.666Dönem Karı (Zararı)4.267.834 1.911.013Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.450.828 2.194.171Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 925.097 573.177Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler37.271 96.800Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 37.271 96.800Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler295.253 125.101Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 176.913 125.101Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler118.340 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.011.413 516.793Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler1.011.413 516.793Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-76.975 101.911Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 258.769 780.389İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.064.215 -848.139Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.109.306 -4.847.846İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)26 2.826.084 -30.058İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -9.935.390 -4.817.788Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-962.488 611.421İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -962.488 611.421Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 1.671.368 1.075.790Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.333.801 2.016.823İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -6.333.801 2.016.823Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.670.012 295.673İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 2.670.012 295.673Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.345.553 3.257.045Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.489.344 -1.421.379YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.727.873 -611.885Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -589.616 -635.832Alınan Faiz22 120.612 23.947Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.1 4.196.877FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.997.376 549.114Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 7.129.401 1.089.854Ödenen Faiz23 -1.132.025 -540.740YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.890.352 1.772.895Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-2.131.534 -706.282NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.758.818 1.066.613DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.412.759 10.156.774DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.171.577 11.223.387Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.171.577 4.412.759Finansal Yatırımlar4.1 15.102.579 19.299.456Diğer Finansal Yatırımlar4.1 15.102.579 19.299.456Ticari Alacaklar42.660.457 35.607.064İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,26 446.697 3.272.781İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 42.213.760 32.334.283Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Stoklar9 24.124.126 25.795.494Peşin Ödenmiş Giderler2.313.600 1.960.195İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 2.313.600 1.960.195Diğer Dönen Varlıklar5.230.506 4.645.199İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 5.230.506 4.645.199ARA TOPLAM95.602.845 91.720.167TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR95.602.845 91.720.167DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar76.023 52.247İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 76.023 52.247Maddi Duran Varlıklar10 40.181.757 40.509.738Kullanım Hakkı Varlıkları11.1 1.466.183 1.884.193Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 35.307 42.808Ertelenmiş Vergi Varlığı24 2.491.718 1.602.466TOPLAM DURAN VARLIKLAR44.250.988 44.091.452TOPLAM VARLIKLAR139.853.833 135.811.619KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13.770.017 7.228.860İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 13.770.017 7.228.860Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.553.927 14.414.631İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 1.454.953 1.175.643Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.454.953 1.175.643İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 13.098.974 13.238.988Ticari Borçlar34.119.037 41.193.339İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 34.119.037 41.193.339Diğer Borçlar150.000 150.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar150.000 150.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.565.501 1.539.610İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 2.565.501 1.539.610Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 1.169.532 2.489.153Kısa Vadeli Karşılıklar4.129.033 2.406.107Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 3.568.537 1.963.951Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 560.496 442.156Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler888.144 848.609İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 888.144 848.609ARA TOPLAM71.345.191 70.270.309TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER71.345.191 70.270.309UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17.260.923 17.667.742İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 17.260.923 17.667.742Banka Kredileri5 16.958.138 16.667.581Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 302.785 1.000.161Diğer BorçlarUzun Vadeli Karşılıklar1.273.769 1.205.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.273.769 1.205.364Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.534.692 18.873.106TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER89.879.883 89.143.415ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.938.757 48.040.563Ödenmiş Sermaye17 15.600.000 15.600.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 312.370 312.370Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.898.170 16.811.364Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.898.170 16.811.364Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 17.834.358 17.834.358Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -936.188 -1.022.994Yabancı Para Çevrim FarklarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-12.016.117 -9.884.583Yabancı Para Çevrim Farkları17 -12.016.117 -9.884.583Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 1.126.430 1.138.144Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 24.074.982 8.329.222Net Dönem Karı veya Zararı25 3.942.922 15.734.046Kontrol Gücü Olmayan Paylar35.193 -1.372.359TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.973.950 46.668.204TOPLAM KAYNAKLAR139.853.833 135.811.619Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.600.000 312.370 8.539.227 -618.039 -2.297.797 17 703.177 557.640 8.206.549 31.003.127 -1.116.923 29.886.204Transferler8.206.549 -8.206.549Dönem Karı (Zararı)2.138.725 2.138.725 -227.712 1.911.013Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.295.131 -52.780 -706.282 8.536.069 8.536.069Dönem Sonu Bakiyeler15.600.000 312.370 17.834.358 -670.819 -3.004.079 703.177 8.764.189 2.138.725 41.677.921 -1.344.635 40.333.286Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 15.600.000 312.370 17.834.358 -1.022.994 -9.884.583 1.138.144 8.329.222 15.734.046 48.040.563 -1.372.359 46.668.204Transferler-11.714 15.745.760 -15.734.046 0Dönem Karı (Zararı)3.942.922 3.942.922 324.912 4.267.834Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)86.806 -2.131.534 -2.044.728 -2.044.728Sermaye Arttırımı1.082.640 1.082.640Dönem Sonu Bakiyeler15.600.000 312.370 17.834.358 -936.188 -12.016.117 1.126.430 24.074.982 3.942.922 49.938.757 35.193 49.973.950Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.267.834 1.911.013DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar86.806 9.242.351Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 0 10.327.923Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 108.508 -65.975Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-21.702 -1.019.597Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16,24 -21.702 -1.019.597Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.131.534 -706.282Yabancı Para Çevrim Farkları-2.131.534 -706.282Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri-2.131.534 -706.282DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.044.728 8.536.069TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.223.106 10.447.082Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar324.912 -227.712Ana Ortaklık Payları1.898.194 10.674.794http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028653BIST