***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
20.08.2022 00:06
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 126.017.649 63.752.918 64.248.791 34.905.245
Satışların Maliyeti
18 -90.208.505 -49.591.235 -46.609.579 -27.032.371
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.809.144 14.161.683 17.639.212 7.872.874
BRÜT KAR (ZARAR)
35.809.144 14.161.683 17.639.212 7.872.874
Genel Yönetim Giderleri
1.968.547 1.669.182
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -9.047.597 -3.950.443 -4.519.612 -1.897.678
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.817.739 4.758.448 2.837.435 900.128
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 4.409.581 1.480.003 4.288.969 1.353.981
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.227.320 6.238.451 7.126.404 2.254.109
Finansman Giderleri
23 -5.647.879 -2.456.157 -2.073.566 -1.163.217
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.579.441 3.782.294 5.052.838 1.090.892
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.744.453 -1.533.794 -1.485.684 -753.405
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.479.252 -1.494.865 -1.309.529 -807.708
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 734.799 -38.929 -176.155 54.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.834.988 2.248.500 3.567.154 337.487
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.834.988 2.248.500 3.567.154 337.487
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
214.043 -219.898 -110.869 7.814
Ana Ortaklık Payları
7.620.945 2.468.398 3.678.023 329.673
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.218.959 3.764.125
Dönem Karı (Zararı)
7.834.988 2.248.500
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.401.116 4.155.109
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.892.969 1.275.027
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 0 190.750
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 190.750
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51.473 171.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -68.097 52.451
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
119.570 119.473
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.788.746 1.009.625
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-76.525 -26.011
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.744.453 1.533.794
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.454.295 -496.167
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.696.992 -10.932.744
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 395.814 -30.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -9.092.806 -10.902.686
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.258.694 -3.685.857
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.258.694 -3.685.857
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -225.245 -3.855.306
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.132.797 16.024.011
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -4.132.797 16.024.011
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.859.433 1.953.729
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 5.859.433 1.953.729
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.781.809 5.907.442
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.562.850 -2.143.317
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.144.677 -2.078.991
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -938.080 -2.134.376
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-938.080 -2.134.376
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Faiz
22 443.389 55.385
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
2.639.368 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.382.068 2.529.568
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 3.614.203 3.594.578
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Faiz
23 -2.232.135 -1.065.010
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.745.704 4.214.702
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.940.634 -2.039.590
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.805.070 2.175.112
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.412.759 10.156.774
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.217.829 12.331.886
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.217.829 4.412.759
Finansal Yatırımlar
4.1 16.660.088 19.299.456
Diğer Finansal Yatırımlar
4.1 16.660.088 19.299.456
Ticari Alacaklar
44.190.093 35.607.064
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 0 395.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 44.190.093 35.211.250
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Stoklar
9 26.020.739 25.795.494
Peşin Ödenmiş Giderler
2.781.836 1.960.195
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.781.836 1.960.195
Diğer Dönen Varlıklar
5.058.476 4.645.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 5.058.476 4.645.199
ARA TOPLAM
101.929.061 91.720.167
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
101.929.061 91.720.167
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
76.023 52.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 76.023 52.247
Maddi Duran Varlıklar
10 39.569.722 40.509.738
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.016.307 1.884.193
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 27.934 42.808
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 2.437.598 1.602.466
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.127.584 44.091.452
TOPLAM VARLIKLAR
145.056.645 135.811.619
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.270.780 7.228.860
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 16.270.780 7.228.860
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.408.485 14.414.631
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 581.754 1.175.643
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 581.754 1.175.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 12.826.731 13.238.988
Ticari Borçlar
37.295.801 41.193.339
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 37.295.801 41.193.339
Diğer Borçlar
7 150.000 150.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 150.000 150.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.505.749 1.539.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 3.505.749 1.539.610
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 1.405.555 2.489.153
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.853.112 2.406.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.291.386 1.963.951
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 561.726 442.156
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.907.282 848.609
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.907.282 848.609
ARA TOPLAM
77.796.764 70.270.309
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.796.764 70.270.309
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.377.083 17.667.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 12.377.083 17.667.742
Banka Kredileri
5 11.652.121 16.667.581
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 724.962 1.000.161
Diğer Borçlar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.638.933 1.205.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.638.933 1.205.364
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.016.016 18.873.106
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
91.812.780 89.143.415
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.319.541 48.040.563
Ödenmiş Sermaye
17 15.600.000 15.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 312.370 312.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.410.031 16.811.364
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.410.031 16.811.364
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 17.834.358 17.834.358
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.424.327 -1.022.994
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.825.217 -9.884.583
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 -11.825.217 -9.884.583
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.138.144 1.138.144
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 24.063.268 8.329.222
Net Dönem Karı veya Zararı
25 7.620.945 15.734.046
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-75.676 -1.372.359
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.243.865 46.668.204
TOPLAM KAYNAKLAR
145.056.645 135.811.619
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.539.227 -618.039 -2.297.797 703.177 557.640 8.206.549 31.003.127 -1.116.923 29.886.204
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
458.395 7.748.154 -8.206.549 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
2.468.398 2.468.398 -219.898 2.248.500
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.295.131 -155.330 -2.039.590 7.100.211 7.100.211
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 17.834.358 -773.369 -4.337.387 1.161.572 8.305.794 2.468.398 40.571.736 -1.336.821 39.234.915
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 17.834.358 -1.022.994 -9.884.583 1.138.144 8.329.222 15.734.046 48.040.563 -1.372.359 46.668.204
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
0 15.734.046 -15.734.046 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
7.620.945 7.620.945 214.043 7.834.988
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-401.333 -1.940.634 -2.341.967 -2.341.967
Sermaye Arttırımı
1.082.640 1.082.640
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 17.834.358 -1.424.327 -11.825.217 1.138.144 24.063.268 7.620.945 53.319.541 -75.676 53.243.865
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.834.988 2.248.500 3.567.154 337.487
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-401.333 9.139.801 -488.139 -102.550
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 0 10.327.923 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -501.666 -194.163 -610.174 -128.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
100.333 -993.959 122.035 25.638
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16, 24 100.333 -993.959 122.035 25.638
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.940.634 -2.039.590 190.900 -1.333.308
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.940.634 -2.039.590 190.900 -1.333.308
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.341.967 7.100.211 -297.239 -1.435.858
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.493.021 9.348.711 3.269.915 -1.098.371
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
214.043 -219.898 -110.869 7.814
Ana Ortaklık Payları
5.278.978 9.568.609 3.380.784 -1.106.185
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057414
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