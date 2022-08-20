***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 126.017.649 63.752.918 64.248.791 34.905.245Satışların Maliyeti18 -90.208.505 -49.591.235 -46.609.579 -27.032.371TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)35.809.144 14.161.683 17.639.212 7.872.874BRÜT KAR (ZARAR)35.809.144 14.161.683 17.639.212 7.872.874Genel Yönetim Giderleri1.968.547 1.669.182Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -9.047.597 -3.950.443 -4.519.612 -1.897.678ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.817.739 4.758.448 2.837.435 900.128Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 4.409.581 1.480.003 4.288.969 1.353.981Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.227.320 6.238.451 7.126.404 2.254.109Finansman Giderleri23 -5.647.879 -2.456.157 -2.073.566 -1.163.217SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.579.441 3.782.294 5.052.838 1.090.892Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.744.453 -1.533.794 -1.485.684 -753.405Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -2.479.252 -1.494.865 -1.309.529 -807.708Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 734.799 -38.929 -176.155 54.303SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.834.988 2.248.500 3.567.154 337.487DÖNEM KARI (ZARARI)7.834.988 2.248.500 3.567.154 337.487Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar214.043 -219.898 -110.869 7.814Ana Ortaklık Payları7.620.945 2.468.398 3.678.023 329.673Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.218.959 3.764.125Dönem Karı (Zararı)7.834.988 2.248.500Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.401.116 4.155.109Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 1.892.969 1.275.027Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6 0 190.750Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 190.750Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler51.473 171.924Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -68.097 52.451Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler119.570 119.473Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.788.746 1.009.625Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-76.525 -26.011Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 1.744.453 1.533.794Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.454.295 -496.167Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.696.992 -10.932.744İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)26 395.814 -30.058İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -9.092.806 -10.902.686Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.258.694 -3.685.857İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.258.694 -3.685.857Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -225.245 -3.855.306Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.132.797 16.024.011İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -4.132.797 16.024.011Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.859.433 1.953.729İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 5.859.433 1.953.729İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.781.809 5.907.442Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.562.850 -2.143.317YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.144.677 -2.078.991Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -938.080 -2.134.376Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-938.080 -2.134.376Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Faiz22 443.389 55.385Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri2.639.368 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.382.068 2.529.568Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 3.614.203 3.594.578Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıÖdenen Faiz23 -2.232.135 -1.065.010YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.745.704 4.214.702Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.940.634 -2.039.590NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.805.070 2.175.112DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.412.759 10.156.774DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.217.829 12.331.886Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.217.829 4.412.759Finansal Yatırımlar4.1 16.660.088 19.299.456Diğer Finansal Yatırımlar4.1 16.660.088 19.299.456Ticari Alacaklar44.190.093 35.607.064İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,26 0 395.814İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 44.190.093 35.211.250Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Stoklar9 26.020.739 25.795.494Peşin Ödenmiş Giderler2.781.836 1.960.195İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 2.781.836 1.960.195Diğer Dönen Varlıklar5.058.476 4.645.199İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 5.058.476 4.645.199ARA TOPLAM101.929.061 91.720.167TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR101.929.061 91.720.167DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar76.023 52.247İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 76.023 52.247Maddi Duran Varlıklar10 39.569.722 40.509.738Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.016.307 1.884.193Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 27.934 42.808Ertelenmiş Vergi Varlığı24 2.437.598 1.602.466TOPLAM DURAN VARLIKLAR43.127.584 44.091.452TOPLAM VARLIKLAR145.056.645 135.811.619KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16.270.780 7.228.860İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 16.270.780 7.228.860Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13.408.485 14.414.631İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 581.754 1.175.643Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 581.754 1.175.643İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 12.826.731 13.238.988Ticari Borçlar37.295.801 41.193.339İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 37.295.801 41.193.339Diğer Borçlar7 150.000 150.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 150.000 150.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.505.749 1.539.610İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 3.505.749 1.539.610Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 1.405.555 2.489.153Kısa Vadeli Karşılıklar3.853.112 2.406.107Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 3.291.386 1.963.951Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 561.726 442.156Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.907.282 848.609İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.907.282 848.609ARA TOPLAM77.796.764 70.270.309TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER77.796.764 70.270.309UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12.377.083 17.667.742İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 12.377.083 17.667.742Banka Kredileri5 11.652.121 16.667.581Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 724.962 1.000.161Diğer BorçlarUzun Vadeli Karşılıklar1.638.933 1.205.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.638.933 1.205.364Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.016.016 18.873.106TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER91.812.780 89.143.415ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar53.319.541 48.040.563Ödenmiş Sermaye17 15.600.000 15.600.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 312.370 312.370Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.410.031 16.811.364Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.410.031 16.811.364Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 17.834.358 17.834.358Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -1.424.327 -1.022.994Yabancı Para Çevrim FarklarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.825.217 -9.884.583Yabancı Para Çevrim Farkları17 -11.825.217 -9.884.583Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 1.138.144 1.138.144Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 24.063.268 8.329.222Net Dönem Karı veya Zararı25 7.620.945 15.734.046Kontrol Gücü Olmayan Paylar-75.676 -1.372.359TOPLAM ÖZKAYNAKLAR53.243.865 46.668.204TOPLAM KAYNAKLAR145.056.645 135.811.619Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.600.000 312.370 8.539.227 -618.039 -2.297.797 703.177 557.640 8.206.549 31.003.127 -1.116.923 29.886.204Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler458.395 7.748.154 -8.206.549 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)2.468.398 2.468.398 -219.898 2.248.500Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.295.131 -155.330 -2.039.590 7.100.211 7.100.211Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15.600.000 312.370 17.834.358 -773.369 -4.337.387 1.161.572 8.305.794 2.468.398 40.571.736 -1.336.821 39.234.915Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.600.000 312.370 17.834.358 -1.022.994 -9.884.583 1.138.144 8.329.222 15.734.046 48.040.563 -1.372.359 46.668.204Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler0 15.734.046 -15.734.046 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)7.620.945 7.620.945 214.043 7.834.988Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-401.333 -1.940.634 -2.341.967 -2.341.967Sermaye Arttırımı1.082.640 1.082.640Dönem Sonu Bakiyeler15.600.000 312.370 17.834.358 -1.424.327 -11.825.217 1.138.144 24.063.268 7.620.945 53.319.541 -75.676 53.243.865Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.834.988 2.248.500 3.567.154 337.487DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-401.333 9.139.801 -488.139 -102.550Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 0 10.327.923 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -501.666 -194.163 -610.174 -128.188Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler100.333 -993.959 122.035 25.638Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16, 24 100.333 -993.959 122.035 25.638Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.940.634 -2.039.590 190.900 -1.333.308Yabancı Para Çevrim Farkları-1.940.634 -2.039.590 190.900 -1.333.308DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.341.967 7.100.211 -297.239 -1.435.858TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.493.021 9.348.711 3.269.915 -1.098.371Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar214.043 -219.898 -110.869 7.814Ana Ortaklık Payları5.278.978 9.568.609 3.380.784 -1.106.185http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057414BIST