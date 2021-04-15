***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 15.04.2021Genel Kurul Tarihi 18.05.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Ayazağa Mah.Mimar Sinan Sk. Seba Office Boulevard No:21 Kat:6 D:41 34485Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2020 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunup karara bağlanması,3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2020 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,4 - 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,5 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,7 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ gereği 2021 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,8 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,9 - Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,10 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında herhangi bir işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,12 - 12. Dilekler, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz,Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 18.05.2021 Salı günü saat 11:00'da Ayazağa mah. Mimar Sinan Sk.Seba Office Boulevard No:21 Kat:6 D.41 34485 Sarıyer/ Istanbul adresinde ı İstanbul İli Bölge Müdürlüğü'ne başvuruda bulunularak toplantıda Bakanlık Temsilcisi'nin bulundurulmasının istenmesine oy Birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928410BIST