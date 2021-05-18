***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 15.04.2021Genel Kurul Tarihi 18.05.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Ayazağa Mah.Mimar Sinan Sk. Seba Office Boulevard No:21 Kat:6 D:41 34485Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2020 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunup karara bağlanması,3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2020 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,4 - 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,5 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,7 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ gereği 2021 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,8 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,9 - Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,10 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında herhangi bir işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,12 - 12. Dilekler, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Memet ALDIKAÇTI tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığı'naMemet ALDIKAÇTI'nın, oy toplayıcılığına Meltem VANLI'nın, yazmanlığa Enis ALDIKAÇTI'nın seçilmesine, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.2. 2020 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunup karara bağlanması,Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Memet ALDIKAÇTI'nın verdiği önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporlarının okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.3. Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2020 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,Şirketimizin, BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.firması tarafından tanzim edilen Denetim Raporu'nun incelenmesi sonucunda SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre 8.206.549 TL net dönem karı oluştuğu bilgisi pay sahiplerine verildi.Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 9.636.462,60TL dönem net kârının %5'i oranında,481.823,13 TL tutarın 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,Yasal kayıtlarımızdaki 2020 yılı karından 1.Tertip Yasal Yedek ayrılması sonrası kalan tutar olan 9.154.639,47 TL'nin Olağanüstü Yedeklere atılması ve 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağına Genel Kurul'un Oy Birliği ile karar verilmiştir.4. 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına oybirliği ile karar verildi.5. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu ve Bağımsız Üyelerin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,Şirket ana sözleşmesinin 9.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda asaleten bulunan ve adaylıklarını bildiren Memet Aldıkaçtı, Enis Aldıkaçtı ve Meltem Vanlı'nın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak ise halen görev yapmakta olan Nesrin Devrik ve Haydar Şahin'in bir yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,Yönetim Kurulu üyeleri huzur hakkı müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyeliklerinden dolayı sadece bağımsız üyelerin huzur hakkı almasına, diğer yönetim kurulu üyeleri ve Üst Yönetime icra ettikleri pozisyonları gereği bir ücret ödenmesine, teklif üzerine 2021 Yılında Bağımsız Üye olarak seçilen Sayın Haydar Şahin ve Sayın Nesrin Devrik'e aylık net 5,000.-TL (Beş bin TL) ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.7. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2020 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere yönetim kurulu tarafından 15/04/2021 tarihinde ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş 'nin seçilmesi kararı Genel Kurul'un onayına sunularak oybirliği ile kabul edilmiştir.8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,Sermaye Piyasası Kurulu‘nun "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2020 yılında şirketimizin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve şirketin bu işlemler dolayısıyla gelir veya menfaat sağlanmadığı hususu genel kurulun bilgisine sunulmuştur.9. Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde Şirketimizce sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kurluşlara yapılan bağışlar kapsamında 22.04.2021 Tarihinde Bizbize Yeteriz Bağış Kampanyası kapsamında Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 10.000,00 TL tutarında nakdi ve 06.11.2020 Tarihinde Türkiye Kızılay Derneğine 25.836,10 TL tutarında ayni bağış yapıldığı genel kurula bilgi olarak sunulmuştur. 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırı 100.000,00 TL olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.10. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkilerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında ilgili kişiler tarafından yıl içinde bu nitelikte işlem gerçekleşmediği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.12. Dilekler, temenniler ve kapanışDilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı. İş bu tutanak toplantı mahallinde 6 örnek olarak düzenlendi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2020 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanagi.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi-2020.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarBerkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'in 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mayıs 2021 Salı günü saat 11.00'da şirket merkez adresi olan Ayazağa mah. Mimar Sinan Sk.Seba Office Boulevard No:21 Kat:6 D.41 34485 Sarıyer/ Istanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/05/2021 tarih ve 63979327 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DEMİRCİ gözetiminde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936752BIST