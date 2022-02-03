***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar02.02.2022 Tarihli Açıklamamızın aynısı olup,"Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama" şablonunu kullanılarak tekrar yayınlanmıştır.Şirketimizle ilgili , bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında, kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı ve hisse değerini etkileyici nitelikte gerçeği yansıtmayan haber ve söylentilerin yer aldığı anlaşılmaktadır.Şirketimizle ilgili gelişmeler hakkında kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilendirilmesi konusunda gerekli hassasiyetler gösterilmekte olup, Şirketimiz dışında yapılan haber ve söylentilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Şirketimizle ilgili tüm bilgilendirmeler Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999149BIST