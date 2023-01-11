***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
11.01.2023 15:32
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Açıklamalar
Son zamanlarda sosyal medya hesaplarında ve bazı internet sitelerinde Şirket ortaklarımız, yönetim kurulumuz ve yöneticilerimizin isimleri zikredilerek şirketimizle ilgili hisse değerini etkilemek amacıyla yanlış, yanıltıcı ve asılsız haberlerle kamuoyu ve yatırımcılarımız üzerinde algı yaratılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.
Şirketimizle ilgili gelişmeler , hakkında kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilendirilmesi konusunda gerekli hassasiyetler gösterilmekte olup, Şirketimiz dışında yapılan haber ve söylentilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Şirketimizle ilgili tüm bilgilendirmeler Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100334
BIST
15:414.908
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -80,21
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
15:4118,7802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
15:4120,1694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
15:411.133,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,27
|Açılış
|: 1.133,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler15:39
|SDTTR
|56,65
|6.576.725
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.558.028
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.516.055
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,46
|300.728.066
|% 7,96
|
|GOZDE
|21,06
|354.596.154
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.249.784
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|MIPAZ
|11,53
|27.896.379
|% -9,92
|
|YONGA
|32,88
|378.896
|% -9,92
|
|THYAO
|130,60
|6.589.042.661
|% -0,46
|
|EREGL
|38,20
|4.836.379.878
|% 0,90
|
|ASELS
|55,50
|4.173.983.726
|% -4,56
|
|KOZAL
|548,20
|3.579.632.971
|% -2,63
|
|KRDMD
|18,03
|3.495.597.692
|% -0,61
|
|EKGYO
|8,46
|2.574.868.921
|% -0,47
|
|YKBNK
|9,10
|2.493.108.487
|% -4,51
|
|KRDMD
|18,03
|3.495.597.692
|% -0,61
|
|KATMR
|2,11
|385.781.046
|% -9,05
|
|SKBNK
|2,65
|473.623.031
|% -2,93
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7734
|18,7769
|% 0,02
|
|Euro
|20,1548
|20,1630
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,6892
|22,8030
|% -0,25
|
|Frank
|20,1720
|20,2935
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9835
|5,0085
|% -0,04
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|-0,65
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|7.630
|7.745
|11,00
|
|Tam
|7.659
|7.717
|-18,00
|
|Yarım
|3.720
|3.775
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.887
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,09
|
|B. Petrol
|80,61
|80,61
|0,51
|
Seans Raporu
15:39
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15:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 22 kaybederek (% -1.41 ) 4, 356
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15:53
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