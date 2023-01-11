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***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

11.01.2023 15:32
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklam


***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Son zamanlarda sosyal medya hesaplarında ve bazı internet sitelerinde  Şirket ortaklarımız, yönetim kurulumuz ve yöneticilerimizin isimleri zikredilerek şirketimizle ilgili hisse değerini etkilemek amacıyla yanlış, yanıltıcı ve asılsız haberlerle kamuoyu ve yatırımcılarımız üzerinde  algı yaratılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.  
Şirketimizle ilgili gelişmeler , hakkında  kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilendirilmesi konusunda gerekli hassasiyetler gösterilmekte olup,  Şirketimiz dışında yapılan haber ve söylentilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Şirketimizle ilgili tüm bilgilendirmeler Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100334


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Tam 7.659 7.717 -18,00  
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