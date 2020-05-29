***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
29.05.2020 10:26
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Maslak Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
01.01.2020-31.03.2020 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847591
BIST
10:20105.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 104,08
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.547
En Düşük
104.751
10:206,8226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0109
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8251
En Düşük
6,8095
10:207,5777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0304
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5823
En Düşük
7,5388
10:20377,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,96
|Açılış
|: 377,38
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
377,80
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|4.704.770
|% 9,93
|
|HLGYO
|1,82
|36.961.300
|% 8,98
|
|TSGYO
|3,04
|4.771.819
|% 7,42
|
|GLBMD
|4,80
|1.624.829
|% 7,38
|
|KAPLM
|7,51
|2.635.081
|% 6,37
|
|EKIZ
|8,10
|50.366
|% -10,00
|
|SELGD
|2,97
|196.406
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|2.473.596
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|43.292
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|291.806
|% -9,97
|
|GARAN
|7,85
|235.040.282
|% 0,90
|
|THYAO
|12,61
|174.785.397
|% -0,55
|
|GSRAY
|3,17
|109.986.603
|% 2,59
|
|SASA
|10,48
|96.658.217
|% 0,00
|
|ASELS
|30,12
|92.038.626
|% 0,20
|
|EKGYO
|1,44
|52.163.419
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,17
|109.986.603
|% 2,59
|
|GARAN
|7,85
|235.040.282
|% 0,90
|
|TSKB
|1,05
|22.185.948
|% 0,00
|
|HLGYO
|1,82
|36.961.300
|% 8,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3939
|8,4360
|% 0,30
|
|Frank
|7,0580
|7,1005
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8108
|1,8199
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|0,81
|
|Altın Gr.
|378
|378
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.481
|7,00
|
|Tam
|2.523
|2.557
|7,20
|
|Yarım
|1.231
|1.244
|3,50
|
|Çeyrek
|616
|623
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,40
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,82
|0,02
|
|B. Petrol
|35,69
|35,69
|-0,34
|