***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 14:24
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Maslak Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.12.2020
hesap dönemine ilişkin Vergi Dairesi'ne sunulan Geçici Vergi Beyannamesi, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş olup gelir tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910364
BIST
14:371.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,33
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
14:377,0129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0199
|Açılış
|: 7,0080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
14:378,4622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0107
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
14:37402,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,94
|Açılış
|: 402,69
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler14:36
|ATEKS
|59,95
|15.200.551
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|153.303.809
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.656.032
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|353.636.335
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|291,90
|119.466.265
|% -7,10
|
|EKIZ
|9,50
|977.098
|% -6,40
|
|VAKBN
|4,64
|1.849.297.449
|% 6,18
|
|HALKB
|5,77
|1.482.145.048
|% 9,90
|
|SASA
|42,64
|1.316.122.228
|% 3,55
|
|KOZAL
|146,60
|1.186.531.247
|% 1,24
|
|GARAN
|9,70
|1.130.499.110
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,52
|665.632.044
|% -0,65
|
|VAKBN
|4,64
|1.849.297.449
|% 6,18
|
|HALKB
|5,77
|1.482.145.048
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,49
|539.867.084
|% -0,40
|
|KARSN
|5,06
|709.483.530
|% 3,05
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0106
|7,0154
|% 0,32
|
|Euro
|8,4589
|8,4630
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,6789
|9,7274
|% -0,16
|
|Frank
|7,7911
|7,8381
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8620
|1,8713
|% 0,20
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-7,18
|
|Altın Gr.
|403
|403
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|2.677
|2.717
|-14,00
|
|Tam
|2.666
|2.733
|-9,93
|
|Yarım
|1.288
|1.322
|-4,81
|
|Çeyrek
|646
|661
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,06
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,18
|64,18
|0,83
|
Seans Raporu
14:36
daha fazla
-
14:51XU100
Endeks 1, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 22, 264.00 milyon TL de
-
14:50ANELE
Yüzde 4.51 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 229, 114 adet işlem
-
14:48ISBIR
Yüzde 5.64 oranında artışla 5, 098.90 lira fiyatla işlem gören hissede 186 adet işlem
-
14:47VAKBN
Yüzde 6.18 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 261, 355 adet işlem
-
14:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 45 artarak (% 0.18 ) 1, 353