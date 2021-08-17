***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 15:23
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
MASLAK VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
Şirketimizin, 01.01.2021 - 30.06.2021 hesap dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunduğu sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958621
BIST
15:551.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,33
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.460
En Düşük
1.450
15:558,4246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0293
|Açılış
|: 8,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
15:559,8972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0714
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
15:55484,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,54
|Açılış
|: 484,33
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler15:55
|SELGD
|6,50
|24.489.137
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|7.932.293
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.509.938
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|56.960.107
|% 9,94
|
|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.027.283
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.932.857
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.750.511
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|IDGYO
|2,79
|14.893.031
|% -8,52
|
|GARAN
|9,34
|1.070.365.580
|% -0,64
|
|PETKM
|6,08
|692.377.474
|% 1,00
|
|KRDMD
|8,34
|640.976.369
|% 1,21
|
|GENIL
|16,41
|548.376.118
|% 3,40
|
|ARCLK
|33,92
|520.651.601
|% 2,60
|
|GARAN
|9,34
|1.070.365.580
|% -0,64
|
|PETKM
|6,08
|692.377.474
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,54
|275.634.246
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,09
|105.645.528
|% -0,91
|
|KRDMD
|8,34
|640.976.369
|% 1,21
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4218
|8,4246
|% -0,35
|
|Euro
|9,8933
|9,8972
|% -0,72
|
|Sterlin
|11,5587
|11,6167
|% -0,94
|
|Frank
|9,1870
|9,2423
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2377
|2,2489
|% -0,44
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|3,15
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.265
|-10,00
|
|Tam
|3.201
|3.282
|-6,47
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,13
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,57
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,42
|69,42
|-0,09
|
Seans Raporu
15:55
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16:07ULUUN
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