***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023-30.06.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteMASLAK VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniK.GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2023AçıklamalarEkteki Gelir Tablosu 01.01.2023 - 30.06.2023 Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Maslak Vergi Dairesine sunulmuş olup,Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186413BIST