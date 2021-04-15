***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.04.2021 13:12
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı Yapılmamasına İlişkin Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 15.04.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBERK00028 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, BRKSN, TREBERK00010 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBERK00028 0 0
B Grubu, BRKSN, TREBERK00010 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz,
Şirketimizin, BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş firması tarafından tanzim edilen Denetim
Raporu'nun incelenmesi sonucunda SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal
tablolarına göre 8.206.549 TL net dönem karı oluşmuştur.
Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
hesaplanan 9.636.462,60TL dönem net kârının %5'i oranında,481.823,13 TL tutarın 1. Tertip Yasal
Yedek Akçe ayrılmasına,
Yasal kayıtlarımızdaki 2020 yılı karından 1.Tertip Yasal Yedek ayrılması sonrası kalan tutar olan
9.154.639,47 TL'nin Olağanüstü Yedeklere atılması ve 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine
ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağı kararı pay sahipleri bilgilendirilmek suretiyle
Genel Kurul'un onayına sunulmasına
katılanların Oy Birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Payı Dağıtımı Hk.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 15.600.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 664.152,43
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 10.729.291 12.465.072,46
4. Vergiler ( - ) 2.880.914 2.828.609,85
5. Net Dönem Kârı 8.206.549 9.636.462,6
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 557.640 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 481.823,13 481.823,13
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.167.086 9.154.639,47
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 7.167.086 9.154.639,47
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928411
BIST