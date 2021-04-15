***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı Yapılmamasına İlişkin Kararı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 15.04.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBERK00028 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, BRKSN, TREBERK00010 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBERK00028 0 0B Grubu, BRKSN, TREBERK00010 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz,Şirketimizin, BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş firması tarafından tanzim edilen DenetimRaporu'nun incelenmesi sonucunda SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansaltablolarına göre 8.206.549 TL net dönem karı oluşmuştur.Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine görehesaplanan 9.636.462,60TL dönem net kârının %5'i oranında,481.823,13 TL tutarın 1. Tertip YasalYedek Akçe ayrılmasına,Yasal kayıtlarımızdaki 2020 yılı karından 1.Tertip Yasal Yedek ayrılması sonrası kalan tutar olan9.154.639,47 TL'nin Olağanüstü Yedeklere atılması ve 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemineilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağı kararı pay sahipleri bilgilendirilmek suretiyleGenel Kurul'un onayına sunulmasınakatılanların Oy Birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Payı Dağıtımı Hk.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 15.600.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 664.152,43Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 10.729.291 12.465.072,464. Vergiler ( - ) 2.880.914 2.828.609,855. Net Dönem Kârı 8.206.549 9.636.462,66. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 557.640 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 481.823,13 481.823,138. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.167.086 9.154.639,47Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 7.167.086 9.154.639,4720. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928411BIST