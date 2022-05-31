***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı Yapılmasına İlişkin Kararı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 31.05.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBERK00028 Peşin 0,1111111 11,11111 10 0,0999999 9,99999B Grubu, BRKSN, TREBERK00010 Peşin 0,1111111 11,11111 10 0,0999999 9,99999Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBERK00028 0 0B Grubu, BRKSN, TREBERK00010 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak 2021 yılına ait bağımsız denetim raporu ve mali tabloları görüşmüş ve 30.06.2022 tarihinde yapılacak 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıdaki hususların genel kurulun bilgisine ve onayına sunulmasına ,2021 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş . tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda net dönem kârı, 15.734.046 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 12.811.032,88 TL vergi sonrası net dönem kârı oluşmuştur. Bu kapsamdaTürk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 12.811.032,88 TL dönem net kârının %5'i oranında, 640.551,64 TL tutarın 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No:14.1 sayılı Tebliği hükümlerince belirlenen 2021 yılı hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net kâr rakamının, temettü olarak çıkarılmış sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (Brüt ) % 11,4839 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 0,1111 TL, 1.733.333,33 Toplam TL) temettünün nakit dağıtılmasına, 2021 yılı karından kalan tutar olan 10.341.814,57 TL nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Nakit temettü dağıtım tarihinin genel kurul toplantısında belirlenmesine ,Tekliflerinin Genel Kurulun onayına sunulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştirEklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtımı.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 15.600.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.145.975,56* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 17.175.289 17.496.112,764. Vergiler ( - ) 1.441.243 4.685.079,885. Net Dönem Kârı 15.734.046 12.811.032,886. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 640.551,64 640.551,648. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 15.093.494,36 12.170.481,24Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 780.000 0* Nakit 780.000 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 953.333,33 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 95.333,33 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 13.264.827,7 10.341.814,5720. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 195.000 0 1,29 0,1 10B Grubu 1.365.000 0 9,04 0,1 10TOPLAM 1.560.000 0 10,33 0,1 10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033703BIST