***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.09.2022 16:11
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değerli Ortaklarımız,
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen fiyat ve miktar hareketliliği, Şirketimizin faaliyetleriyle ilgili olmayıp,hisse senedi fiyatlarına etki edebilecek herhangi bir durumun bulunmadığını değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060578
BIST
17:423.415
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 56,64
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
17:4218,2290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
17:4218,0663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0270
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
17,9862
17:421.000,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,15
|Açılış
|: 1.000,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
997,76
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ASUZU
|304,80
|147.761.668
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|257.964.290
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|155.066.675
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,95
|3.094.680
|% 10,00
|
|ISCTR
|10,60
|5.921.996.489
|% 9,96
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|11.395.256
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.735.175
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|64.199.652
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,47
|16.968.127.209
|% 4,44
|
|EREGL
|32,38
|8.843.363.156
|% 4,52
|
|GARAN
|26,48
|7.493.152.220
|% 4,66
|
|AKBNK
|15,60
|7.440.251.154
|% 9,94
|
|EKGYO
|4,58
|7.242.386.611
|% 4,57
|
|YKBNK
|8,47
|16.968.127.209
|% 4,44
|
|EKGYO
|4,58
|7.242.386.611
|% 4,57
|
|ISCTR
|10,60
|5.921.996.489
|% 9,96
|
|AKBNK
|15,60
|7.440.251.154
|% 9,94
|
|KRDMD
|14,05
|5.113.768.971
|% 9,08
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2200
|18,2290
|% 0,07
|
|Euro
|18,0565
|18,0663
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,9290
|21,0340
|% 0,01
|
|Frank
|18,4232
|18,5342
|% -0,53
|
|Riyal
|4,8346
|4,8588
|% 0,05
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-6,56
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.775
|6.865
|53,00
|
|Yarım
|3.301
|3.351
|20,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.678
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,10
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,87
|92,87
|-2,87
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:56TSKB
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 486, 029 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 3, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 639.00 milyon TL de
-
17:53TKNSA
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 544 adet işlem
-
17:52PETUN
Yüzde 7.45 oranında artışla 37.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 165, 281 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 05 artarak (% 1.44 ) 3, 039