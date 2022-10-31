***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
31.10.2022 15:17
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değerli Ortaklarımız,
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durumun bulunmadığını Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075282
BIST
15:143.936
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 56,66
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
15:1418,6191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0386
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
15:1418,4902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0464
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
15:14981,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,96
|Açılış
|: 981,76
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler15:14
|AKCNS
|44,00
|103.914.592
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|TTRAK
|380,80
|368.689.743
|% 9,99
|
|VKING
|14,86
|6.461.574
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|265.728.294
|% 9,98
|
|AGYO
|5,50
|56.755.735
|% -9,98
|
|METRO
|1,52
|116.903.462
|% -7,88
|
|TUREX
|16,70
|33.189.009
|% -7,58
|
|MZHLD
|129,80
|24.461.071
|% -7,09
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|THYAO
|99,35
|4.066.931.245
|% 2,48
|
|SASA
|118,50
|2.026.248.604
|% 8,42
|
|AKBNK
|14,41
|1.881.255.274
|% -1,84
|
|YKBNK
|8,93
|1.520.651.367
|% 0,56
|
|SISE
|32,98
|1.508.070.890
|% 1,35
|
|EKGYO
|4,40
|947.636.391
|% -0,45
|
|YKBNK
|8,93
|1.520.651.367
|% 0,56
|
|ISCTR
|9,04
|1.274.147.039
|% -0,11
|
|SKBNK
|2,05
|271.676.059
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,41
|1.881.255.274
|% -1,84
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6128
|18,6191
|% 0,21
|
|Euro
|18,4829
|18,4902
|% -0,25
|
|Sterlin
|21,3992
|21,5065
|% -0,55
|
|Frank
|18,5492
|18,6609
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9402
|4,9649
|% 0,23
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.639
|-6,21
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.673
|7,00
|
|Tam
|6.605
|6.660
|-76,00
|
|Yarım
|3.218
|3.254
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.626
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,14
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,61
|92,61
|-1,16
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:29SELVA
Yüzde 8.21 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 898, 132 adet işlem
-
15:28YYLGD
Yüzde 5.05 oranında artışla 32.88 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 255, 593 adet işlem
-
15:27HURGZ
Yüzde 7.19 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 276, 618 adet işlem
-
15:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 25 artarak (% 1.38 ) 4, 271
-
15:25VANGD
Yüzde 9.78 oranında artışla 5.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 649, 611 adet işlem