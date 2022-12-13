***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.12.2022 14:56
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değerli Ortaklarımız,
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durumun bulunmadığını
kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086864
BIST
17:455.259
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 65,60
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.299
En Düşük
5.180
17:4518,6405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
17:4519,8531
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,2175
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8942
En Düşük
19,5690
17:451.090,75
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 24,21
|Açılış
|: 1.090,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.091,07
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler17:43
|SILVR
|19,36
|204.826.023
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,46
|121.883.853
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.657.249
|% 10,00
|
|KRONT
|118,80
|81.498.537
|% 10,00
|
|BIZIM
|33,04
|139.733.757
|% 9,99
|
|EMNIS
|56,00
|1.563.746
|% -9,68
|
|EPLAS
|27,80
|41.450.465
|% -6,08
|
|SMRTG
|106,40
|768.010.568
|% -5,92
|
|AKGRT
|3,76
|311.909.263
|% -5,76
|
|AKSGY
|7,61
|106.288.854
|% -5,47
|
|KRDMD
|18,70
|10.433.096.319
|% 9,29
|
|EREGL
|43,44
|8.200.848.042
|% 4,73
|
|ASELS
|59,70
|7.602.972.878
|% 1,44
|
|THYAO
|145,10
|7.371.201.022
|% 0,07
|
|SISE
|41,42
|5.417.777.580
|% 3,39
|
|KRDMD
|18,70
|10.433.096.319
|% 9,29
|
|EKGYO
|7,95
|4.169.809.920
|% 0,89
|
|SKBNK
|2,77
|902.296.282
|% -1,07
|
|TSKB
|4,25
|1.268.152.141
|% 1,43
|
|YKBNK
|11,67
|3.487.609.484
|% 0,52
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6327
|18,6408
|% 0,02
|
|Euro
|19,8355
|19,8486
|% 1,08
|
|Sterlin
|23,0522
|23,1678
|% 1,12
|
|Frank
|20,0490
|20,1698
|% 1,15
|
|Riyal
|4,9414
|4,9662
|% 0,05
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|43,23
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.088
|21,50
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.302
|7.358
|115,00
|
|Yarım
|3.536
|3.597
|56,00
|
|Çeyrek
|1.773
|1.798
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,09
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,32
|0,35
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|1,89
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:58KRDMD
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.82 lira fiyatla işlem gören hissede 595, 085, 154 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 72 artarak (% 1.43 ) 5, 662
-
17:57XU100
Endeks 5, 263 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 133, 217.00 milyon TL de
-
17:57MGROS
Yüzde 8.05 oranında artışla 144.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 691, 291 adet işlem
-
17:55SOKM
Yüzde 6.26 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 268, 311 adet işlem