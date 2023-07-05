***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.07.2023 17:02
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değerli Ortaklarımız,
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durumun bulunmadığını
kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165928
BIST
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17:526.096
En Düşük
|Değişim
|: 1,54%
|| 92,59
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.890
En Yüksek
6.122
17:5226,0990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1377
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
17:5228,4145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1062
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
17:521.610,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,31
|Açılış
|: 1.610,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.623,64
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler17:50
|BFREN
|4.548,50
|172.727.705
|% 10,00
|
|BRKVY
|24,42
|18.721.518
|% 10,00
|
|OTKAR
|223,30
|729.657.992
|% 10,00
|
|SELGD
|8,25
|8.671.487
|% 10,00
|
|RAYSG
|30,80
|79.371.906
|% 10,00
|
|VKFYO
|31,10
|27.661.517
|% -9,96
|
|BRYAT
|1.471,20
|707.331.725
|% -4,16
|
|KLNMA
|12,19
|563.935
|% -4,02
|
|INGRM
|545,50
|10.083.384
|% -3,89
|
|BRMEN
|2,29
|522.210
|% -3,38
|
|THYAO
|214,90
|13.613.509.788
|% 3,27
|
|TCELL
|39,56
|4.102.387.226
|% 5,72
|
|KOZAL
|27,12
|4.097.462.989
|% 0,15
|
|ASELS
|59,65
|3.833.769.560
|% 0,17
|
|KCHOL
|109,60
|3.798.131.038
|% 4,38
|
|EKGYO
|7,83
|2.200.767.825
|% 0,64
|
|YKBNK
|13,24
|3.517.381.447
|% -1,27
|
|SKBNK
|2,84
|564.450.279
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,23
|2.608.688.542
|% -1,11
|
|VKGYO
|3,15
|593.611.373
|% 3,62
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0882
|26,0977
|% 0,53
|
|Euro
|28,3812
|28,4031
|% 0,33
|
|Sterlin
|33,0541
|33,2199
|% 0,31
|
|Frank
|28,9225
|29,0967
|% 0,21
|
|Riyal
|6,9353
|6,9701
|% 0,35
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-3,83
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.611
|0,80
|
|Cumhuriyet
|10.773
|10.935
|15,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.196
|5.334
|2,00
|
|Çeyrek
|2.606
|2.667
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,35
|0,13
|
|B. Petrol
|76,31
|76,31
|0,06
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59YUNSA
Yüzde 6.50 oranında artışla 139.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 240 adet işlem
-
17:58EGPRO
Yüzde 9.87 oranında artışla 116.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 148, 131 adet işlem
-
17:56GRSEL
Yüzde 9.56 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 773, 400 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 6, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 105, 647.00 milyon TL de
-
17:55TKNSA
Yüzde 6.36 oranında artışla 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 582, 636 adet işlem