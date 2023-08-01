***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.08.2023 16:34
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değerli Ortaklarımız,
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durumun bulunmadığını
kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179166
BIST
'
17:597.169
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -48,45
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
17:5926,9656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0602
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
17:5929,5845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0380
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
17:591.685,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -13,77
|Açılış
|: 1.685,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.683,09
BIST En Aktif Hisseler17:59
|FORMT
|3,33
|2.025.489
|% 233,00
|
|SAYAS
|54,45
|163.379.953
|% 10,00
|
|MRSHL
|633,70
|117.907.766
|% 10,00
|
|ZEDUR
|87,45
|122.789.248
|% 10,00
|
|UZERB
|245,30
|3.048.589
|% 10,00
|
|AVHOL
|126,00
|32.920.482
|% -10,00
|
|PCILT
|38,08
|12.524.055
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|3.255.500
|% -9,97
|
|ITTFH
|3,99
|297.125.218
|% -9,93
|
|INFO
|12,41
|249.015.480
|% -9,88
|
|SASA
|64,40
|12.427.121.532
|% 5,66
|
|ASTOR
|113,10
|12.330.866.868
|% 1,53
|
|EREGL
|40,76
|8.206.671.792
|% -2,25
|
|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,70
|
|ASELS
|74,55
|6.731.452.591
|% -0,07
|
|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,70
|
|EKGYO
|8,57
|3.360.182.195
|% -1,38
|
|ISCTR
|15,30
|5.792.866.430
|% 1,26
|
|ZOREN
|4,28
|1.403.935.660
|% -0,47
|
|SKBNK
|3,01
|668.377.058
|% -3,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9601
|26,9656
|% 0,22
|
|Euro
|29,5749
|29,5845
|% 0,13
|
|Sterlin
|34,2492
|34,4210
|% -0,48
|
|Frank
|30,6280
|30,8125
|% -0,32
|
|Riyal
|7,1640
|7,1999
|% 0,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|-22,06
|
|Altın Gr.
|1.686
|1.686
|-13,77
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.027
|11.125
|-45,00
|
|Yarım
|5.518
|5.588
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.794
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,18
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|20,97
|20,99
|-0,44
|
|B. Petrol
|84,92
|84,92
|-0,51
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU100
Endeks 7, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 160, 528.00 milyon TL de
-
17:59KENT
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 197.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 776 adet işlem
-
17:58MARKA
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 570, 017 adet işlem
-
17:57MIATK
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 184.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 087, 437 adet işlem
-
17:56GOODY
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 655, 243 adet işlem