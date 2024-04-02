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***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

02.04.2024 13:01
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketle


***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Değerli Ortaklarımız,
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durumun bulunmadığını
kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265597


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 154,00 38.973.112 % 10,00  
FMIZP 371,25 97.116.694 % 10,00  
ISATR 2.086.585,00 2.086.585 % 10,00  
BJKAS 57,85 101.815.396 % 9,98  
ODINE 70,60 226.931.698 % 9,97  
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13:37 Alış Satış %  
Dolar 32,2100 32,2166 % 0,12  
Euro 34,6354 34,6519 % -0,07  
Sterlin 40,5710 40,7744 % 0,48  
Frank 35,5603 35,7385 % -0,04  
Riyal 8,6100 8,6532 % 0,38  
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13:37 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,64 25,68 % 0,66  
Platin 917,62 918,82 % 0,66  
Paladyum 1.025,04 1.029,77 % 0,66  
Brent Pet. 88,94 88,94 % 0,66  
Altın Ons 2.263,43 2.263,77 % 0,66  
Seans Raporu 13:37
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